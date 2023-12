En medio del fallo de la justicia que estableció el monto que debe abonar el cantante al haber incumplido el contrato con el Municipio de Gualeguaychú, se centró el foco sobre el estudio de abogados que defendió al artista, el cual estaba integrado por Julieta Carraza.

“Yo no estoy vinculada y no tengo intervención en la causa. La productora de Axel que está demanda por la municipalidad contrató en ese juicio a Leonardo Chesini y Dario Carrazza pero yo nunca intervine en la causa, me llevé una sorpresa porque incluso dijeron que estuve reunida con testigos, y fue una causa declarada de puro derecho, no hubo siquiera testigos. La única prueba que hubo fue el contrato”, aclaró Carrazza.

En esta línea, la viceintendenta señaló: “Nunca trabajé en la causa, y si tengo litigios ante la Municipalidad de Gualeguaychú porque soy abogada, y los derivé. No hay nada oscuro y no tengo ninguna incompatibilidad para ejercer. Lo único que no puedo hacer es litigar ante la municipalidad, ni yo ni ningún funcionario, por eso lo derivé”.

Por otra parte, sobre si el estudio del que formaba parte podrá seguir con la causa de Axel, Carrazza manifestó: “Yo no puedo prohibirle a nadie porque haya trabajado conmigo que no defienda a alguien ante la Municipalidad”.