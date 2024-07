La viceintendenta Julieta Carrazza, quien reemplaza en estos momentos al intendente Davico durante sus vacaciones, brindó una entrevista a Ahora Cero en la que dio detalles del panorama actual de su gestión. Entre otras cosas, Carrazza denunció un incidente que ocurrió el viernes pasado al mediodía en el ex Frigorífico Gualeguaychú.



Tras hacer referencia a la judicialización del derrame de combustible en el ex Frigorífico, Carrazza señaló: “El viernes al mediodía tuvimos una nueva causa: hay una cámara que está ahí abajo en el muelle, escondida, y un empleado municipal fue y la desconectó, la rompió. Es la cámara que enfoca al caño en el que hubo la pérdida de fuel oil. Le rompieron los cables que la conectan”.





“Hicimos la denuncia, por supuesto”, agregó. La viceintendenta manifestó su sospecha de que alguien podría tener intenciones de romper el caño y para eso se deshizo antes de la cámara. “Otra explicación no le encuentro”, expresó, y si bien dijo que el responsable es un empleado municipal todavía no lo han identificado: “Lo que se ve (en el video) es la ropa, no la cara”, indicó.