En estas últimas horas, los usuarios de Twitter produjeron un gran debate a raíz de unos insólitos tuits que fueron escritos desde la cuenta oficial de Julieta Díaz, sin embargo, la actriz informó desde su Instagram que sufrió un hackeo. Desesperada por lo sucedido, publicó unos videos donde aclaró la situación, se mostró muy compungida y pidió a sus seguidores que la ayuden así la empresa le daría una solución.

Desde que las redes sociales son herramientas de la vida diaria, es cada vez más frecuente encontrarse con la historia de figuras reconocidas, influencers o marcas con gran cantidad de seguidores, que se les ha robado la identidad con un propósito malicioso. En muchos casos, buscan estafar a las personas a través de la utilización de la confianza que el personaje hace con su comunidad, mientras que otros demuestran que solamente lo hacen para molestar.

Días atrás, desde el perfil de la actriz se subieron una serie de fotos de un chico desconocido y bajo una rara leyenda que decía "NOTICIA: Muere un joven durante una operación de fimosis en una clínica de Fuenlabrada (España), la causa ha sido una erección de pene durante la operación debido a que la enfermera era mujer". Pese de que fue una actividad extraña, no se le dio demasiada importancia.

Hace algunas horas, en la red social asiática, se encendieron las alarmas por unos polémicos dichos que habría publicado Díaz. "Me estaba fumando un porro en la terraza y la subnormal de mi vecina llamó a la policía, cuando llegaron me preguntaron si tenía hierba", se detalló en el inicio del tuit y continuó "Les dije que me la había fumado toda, me preguntaron quién me la vendió y les dije que mi vecina y ahora le están registrando la casa jsjddjs".

Rápidamente, miles de personas le comenzaron a escribir fuertes críticas, mientras también había quienes apoyaban "su acción". "Se vé que los años o los porros te volvieron tonta. Qué lástima que cuando envejecen estén tan necesitadas de atención y digan cualquiera. Lástima", sostuvo una mujer. "Es mentira porque: 1 puedes fumar porros en tu casa, 2 no te registran la casa en el mismo momento en el que les dan un chivatazo y 3 si llamas a los cops (policías) y dices que tu vecino se está fumando uno, te dicen que vale que muy bien".

me estaba fumando un porro en la terraza y la subnormal de mi vecina llamó a la policía, cuando llegaron me preguntaron si tenia hierba y les dije que me la había fumado toda, me preguntaron quien me la vendió y les dije que mi vecina y ahora le están registrando la casa jsjddjs — Julieta Diaz (@julietadiazok) August 9, 2022

En un primer momento, Díaz debió salir a explicar la situación a través de su perfil en Instagram. Primero publicó un posteo que decía "Me hachearon la cuenta de Twitter. Cuando vuelva a ser mía, les aviso". A consecuencia del revuelo que se ocasionó, tuvo que volver a aparecer en redes y se mostró muy dolida por todo lo que le estaba sucediendo.

En una serie de videos la intérprete dijo "Hola amigos, amigas, amigues, ¿podrían hacerme un favor y denunciar en Twitter que tengo la cuenta hackeada? Así la cierran porque no sé quiénes son... bueno eso. A ver si después la puedo recuperar. Muchísimas gracias".

Luego de contar el mal momento que estaba pasando, muchos actores y colegas salieron a mostrar su apoyo y reclamaron a la red social que haga algo al respecto. "Qué delirio" aseguro Inés Estévez. "Lo comparto!", aseguro Romina Escobar, mientas que Natalia Oreiro se mostró sorprendida por los hechos.

Pese a que un gran número de personas se solidarizó con su caso, Twitter no le ha devuelto su cuenta a Díaz. Más allá del mal momento virtual que atraviesa, tiene un gran presente laboral, ya que está protagonizando "Las irresponsables" junto a Gloria Carrá y Paola Krum en el Teatro Astros.