Julieta “La Guerrera” Boloque, representante del gimnasio del club Sarmiento, vivirá una experiencia única a poco más de un año de su debut como profesional. El 19 de diciembre combatirá en Barcelona, con sede a confirmar, ante una rival de Inglaterra en la categoría Superpluma.

La oportunidad surgió a partir del contacto de su entrenador, Lucas Traversa, con un promotor de Chino Maidana Promociones (CMP), la empresa fundada y gestionada por el excampeón mundial argentino Marcos “Chino” Maidana. La promotora observó el buen desempeño de la boxeadora gualeguaychuense en su última presentación del 31 de octubre en Punta del Este —pese a caer por puntos— y le acercó este desafío internacional.

Según el cronograma previsto, Boloque y Traversa viajarán el 17 de diciembre rumbo a España, el 18 cumplirán con la ceremonia de pesaje y el 19 subirán al ring.

La Guerrera acumula cuatro combates en el campo rentado, con un récord de dos victorias y dos derrotas, todas definidas en las tarjetas.