Este martes 24 de enero, Walter Santiago, conocido en la casa de Gran Hermano (Telefe) como Alfa, celebró su cumpleaños en el encierro y es por eso que después de las 12:00 horas, Julieta Poggio, Marcos Ginocchio y Daniela Celis.

Pestañela y Marcos fueron los encargados de las compras en el mercado de esta semana, por lo cual, incluyeron entre la comida algunas golosinas con el fin de dárselas a Alfa y a Romina por sus aniversarios.

Mientras que los chicos ordenaban en la cocina todo lo que llevaron, Julieta y Dani fueron hasta los carritos de mercado y escondieron las golosinas para dárselas a Walter al inicio de su día especial. Tras ser llamado por Julieta y Daniela al cuarto de las chicas, Venganiela buscó debajo de una de las camas el regalito para Alfa y al entregárselo, expresó: "Con mucho amor, pero no tenés que decir nada, es para vos".

"Es un secreto de los tres", deslizó con emoción Julieta. "¡Feliz cumpleaños!", agregó Daniela, mientras que Marcos explicó que realmente sería un regalo de todos sus compañeros: "Igual es de parte de todos". "¡No! Lo vamos a comer entre todos", comentó Alfa tras abrir su regalo, pero Daniela lo detuvo y le pidió que mantuviera el silencio: "¡No, no! Escuchame, Romi tiene un regalo, no hay que decirle nada, se tiene que sorprender, no se espera nada Romi".