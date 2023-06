Julieta Poggio y Lucca Bardelli venían con una crisis que parecía obvia para los fanáticos de la actriz. Con muchos rumores, sin apariciones públicas y pocas menciones en sus visitas a la televisión. Este martes, la ex hermanita por fin confirmó lo que venían sospechando todos.



“Ya no estamos más con Lucca”, confirmó Julieta Poggio en Cortá por Lozano durante una charla con sus ex compañeros del reality y Vero Lozano. La actriz se sintió obligada a explicar la situación debido a todos los rumores que estaban dando vueltas en las redes sociales.



Durante los últimos meses, Julieta y Lucca se distanciaron por la diferencia de horarios y, en consecuencia, lo poco que se podían ver.



“Es difícil hablar de esto en vivo, pero bueno”, comenzó a contar la mediática. “Está todo más que bien. Estamos como en un momento muy difícil, yo estoy encontrándome a mi misma”, se sinceró a lo que Vero acotó que “te están pasando muchas cosas, es fuerte”.



Julieta continuó hablando de su ex pareja como una gran persona. Obviamente debido a la gran cantidad de fanáticos que tiene y no quiere que recaiga el hate sobre una persona que la acompañó tanto. “El se merece lo mejor porque de verdad es una hermosa persona y siempre voy a valorar un montón lo que hizo por mi”, dijo emotiva.



Por qué Julieta Poggio y Lucca Bardelli se separaron

Julieta Poggio expresó que “siento que él se merece lo mejor y en este momento no se lo puedo dar”, refiriéndose a la gran cantidad de proyectos en los que se ve envuelta debido al despegue de su carrera.



“¿No es que hay alguien aparte?”, le preguntó Lozano para saber un poco más sobre el tema, pero Julieta lo negó por completo: “Solo eso para aclararlo porque se que hay muchas dudas”. (Radio Mitre)