Julieta Poggio, una de las participantes más coquetas de Gran Hermano 2022, lanzó un desopilante pedido de ayuda desde la casa.

La participante miró directamente hacia una de las cámaras y le habló a su madre, Patricia, a quien le contó que está desesperada porque le falta medias.

"Mami... ¡no tengo medias!", exclamó, mientras levantaba el pie y mostraba su prenda rota, que dejaba a la vista su dedo gordo. Gesto que hizo estallar de risa a sus compañeros.

JULIETA POGGIO ADMITIÓ QUE NUNCA SE COMPRÓ MEDIAS

En este contexto, Julieta reveló que las medias siempre se las roba a sus familiares.

"No tengo medias, me las dio ella porque yo no tenía... No sé que pasó con las mías, se las robo a mi papá y a mi mamá, también a mi novio...", cerró, divertida.