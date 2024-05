Al igual que muchos jóvenes de la ciudad, Julieta Puente cuando terminó la secundaria se fue a estudiar a Buenos Aires Comunicación Social. No fue fácil para ella, ni para varios que se alejan de la ciudad para perseguir sus sueños profesionales.

“Si te fuiste de casa de muy joven, en busca de tus sueños y una vida a tu medida, seguramente entiendas y sientas cada renglón de esto”, así comienza la públicación de la influencer en sus redes sociales.

A pesar de que hace varios años que Julieta Puente ya no vive en Gualeguaychú, considera que acá es donde está su verdadero hogar y, a través de un texto muy emotivo, le abre el corazón a sus seguidores para brindar un espacio de identificación a las personas que atravesaron y atraviesan lo mismo que ella.



“El volver a casa por un ratito y que te esperen con ese amor que no sabias que te hacía tan bien hasta que creciste y te fuiste a vivir solo. Llegar, acostarte en tu cama de la adolescencia donde pasaste por mil y un procesos y cambios de ánimo y etapas emocionales. Donde quizás soñaste con estar donde estar hoy pensando que solo era un juego y una ilusión, y de repente te encontras acostada mirando el techo y todo eso está siendo realidad. Que te cocinen rico, te llenen el tupper, y el bolso de mano lleno de comida que en tu casa actual la podes conseguir, obvio, pero no tiene el mismo sentido ni sabor ni mucho menos el amor de un padre dándole a un hijo todo lo que tiene para que al menos un día o dos, se ahorre de cocinar. Compartir esos matecitos domingueros en familia que cuando eras adolescente solo querías evitar y te parecían un garrón. Pasar el día entero en la cama, en pijama y con la misma ropa, comiendo rico y haciéndole mimitos a tu abuela, si es que tenes la suerte de todavía tenerla. Las recetas de casa, que ni en los mejores restaurantes jamás se van a poder comparar. No importa cuánto brillo haya en tu vida, cuánto caos te rodee, cuánto trabajo, cuánto todo. Hay algo que siempre te va a bajar a tierra, que te va a dar amor y a reiniciar una y mil veces: y es volver a casa con tu familia. Y bueno, creo que el despedirse merece un capítulo aparte ¿No? Ese momento siempre te deja unos días acordándote lo que es sentir vacío en el corazón”.