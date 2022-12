A medida que fue avanzando el certamen, Marcos Ginocchio pasó de ser el participante “potus” (que no le aportaba mucho a la casa) a ser uno de los elegidos para ganar la final y obtener los 15 mil millones de pesos. Sin embargo, su personalidad no ha cambiado y siempre le prevalece una tranquilidad por sobre los conflictos.

Justamente, a diferencia de muchos otros compañeros, como el recientemente eliminado Agustín, su estrategia se basa en ser él mismo, con sus chistes y su honestidad. Además, suele mantenerse al margen de los comentarios machistas y misóginos a los que recurren los demás varones de GH 2022.

En esta oportunidad, circuló una conversación que mantuvieron varios de los “hermanitos” en el patio de la casa, donde Romina y Julieta terminaron preguntándole a Marcos si haría un trío.

La respuesta de Marcos de Gran Hermano sobre hacer un trío

Todo comenzó en una charla entre Julieta, Romina, Maxi, Nacho, Thiago y Marcos en el patio de la casa de Gran Hermano. Allí, Poggio se interesó por si a alguno de ellos les gustaría o le interesa hacer un trío sexual, a lo que sus compañeros comenzaron a burlarse entre sí.

El cordobés y el nacido en Madrid especularon irónicamente sobre hacer uno entre ambos, hasta que a Romina le llamó la atención la falta de respuesta del salteño de 22 años e insistió en la pregunta. “¿Vos, primo? ¿Lo que dijo Juli de hacer un trío?”, le consultó, frente a la larga espera de su contestación.

“No”, remarcó finalmente Marcos, a lo que la ex disputada se acercó para chocar sus manos y agregó: “Yo tampoco, primo”. No obstante, Nacho aprovechó para dar su posición y sostuvo: “Yo sí, pero es lo que le dije a Juli el otro día, tendría que ser alguien externo, alguien que no conozcamos”.

Vale destacar que, en su momento, la pareja de Marcos y Julieta fue una de las más enfatizadas por el público, pese a que ella siempre se encontró fiel a su pareja. Sin embargo, tras las extrañas actitudes de la participante contra “Salta” en la última gala de nominación, los seguidores del programa dejaron de apoyar su unión.