Julio Velázquez, de 21 años, es un laburante y apasionado de los fierros, no sólo porque trabaja en un taller mecánico, que es su sustento de vida, sino también porque a diario se esfuerza para poder competir en categorías del automovilismo provincial y nacional, que por cuestiones presupuestarías, no puede asistir a todas las carreras que le gustaría ir.

Sin ir más lejos, el fin de semana pasado, fue invitado por el equipo Typek Competición, escuadra con sede en Chajarí, a participar en la Fórmula Nacional (FN), que se corrió en el Autódromo de Concordia. Como es habitual en esa categoría de monoplazas, se disputó una final el sábado y otra el domingo.

Pese a su inactividad en la FN, dado que su última y única presencia había sido en octubre del año pasado en el “Oscar Cabalén” de Córdoba, Velázquez tuvo una actuación brillante: ganó la primera final y salió segundo en la del día siguiente, lo que demostró el potencial de este joven piloto de Gualeguaychú.

“Mi salto a la Fórmula Nacional fue el año pasado en Córdoba. El equipo estaba yendo a competir a la categoría y alquilaba algunos autos, y Jorge Typek (el dueño del equipo que lleva su nombre) me habló de la carrera. Nos juntamos para afinar los detalles del presupuesto y decidí ir. Fui confiado que iba a tener un buen rendimiento porque el auto estaba muy bien y por suerte pudimos lograr un tercer puesto en la carrera del domingo”, expresó sobre su llegada a la categoría de monoplazas.

“Mi salto a la Fórmula Nacional fue el año pasado en Córdoba. El equipo estaba yendo a competir a la categoría y alquilaba algunos autos, y Jorge Typek me habló de la carrera, nos juntamos para afinar los detalles del presupuesto y decidí ir”.

Su camino en el deporte motor fue progresivo y tuvo sus dificultades. Se inició en 2015 en el Karting de Tierra local, al año siguiente pasó al Karting Asfalto Gualeguaychú (KAG) y en 2018 ascendió al Campeonato Entrerriano de Karting, aunque en simultaneo continuó como piloto del KAG, donde fue campeón en 2023 en la categoría Súper KAG 200.

Ese año, además, dio un salto importante en su trayectoria deportiva, ya que empezó a incursionar en los autos, más precisamente en la Fórmula 3 Metropolitana (F3E), tentado por Typek.

Puede interesarte

Velázquez corrió las temporadas 2023 y 2024 de la F3E, pero este año por cuestiones presupuestarias tuvo que poner un freno, literal, y el llamado para competir el pasado fin de semana en la FN fue el impulso para luchar por sus sueños de afianzarse en el automovilismo, mientras que los buenos resultados, un guiño para atraer sponsors, es fundamental.

“Lo tomé como un disfrute total ir a la Fórmula Nacional en Concordia, donde me sentía prácticamente local porque ya conocíamos el circuito. La clave de los resultados fue que el equipo había ido a probar el auto el fin de semana anterior y las expectativas previas salieron bien. No tuvimos contratiempos y haber experimentado el circuito fue importante para conseguir una victoria y un segundo puesto”, resaltó sobre lo que fue su regreso a la FN el 28 y 29 de junio.

Velázquez, junto a su padre, trabajan a pulmón para juntar el dinero para poder ir a competir a las carreras, dado que aún no cuentan con ningún auspiciante que alivie los altos costos que requieren las distintas competencias, aunque se ilusionan con conseguir patrocinadores a partir del excelente fin de semana pasado.

“El auto estaba azul entero (risas), no tenía sponsor de ninguna empresa. Fue un esfuerzo que hicimos con mi papá y con muchas personas, que a través de una peña nos dan una mano. Pero, en cuanto a lo presupuestario, no tenemos lo suficiente para seguir. Sería buenísimo poder sumar algunas empresas al proyecto, más con el funcionamiento que tuvimos en Concordia y el anhelo de seguir en ese nivel”, se ilusionó.

Sobre los elevados precios que debe sortear un piloto, detalló: “Lo primero que hay que tener en cuenta es el alquiler del auto, ya que en la actualidad no soy propietario. Lo ideal es tener uno propio y atenderlo, porque ahí los números disminuyen considerablemente. Luego, los costos logísticos, dado que la mayoría de las carreras son en Buenos Aires, algunas en Córdoba y otras en Entre Ríos, y también la inscripción de cada fin de semana suele ser elevada.

Por último, Velázquez se refirió a los anhelos personales en el automovilismo y remarcó: “Mi sueño más grande era correr en el ámbito nacional y lo pude cumplir el año pasado. Luego me ilusioné con ganar una carrera y no me esperaba que llegara tan rápido. Ahora me queda soñar con correr un campeonato completo y por qué no, salir campeón en algún momento”.