"Junio empezó a mostrar síntomas del cierre de exportaciones", alertó Farer

Tras de un mes y algunos días con exportaciones cerradas o restringidas, se empieza a notar un comportamiento en los remates ganaderos que indican ya una baja pronunciada de algunas categorías, tendencia que se espera se profundice.

Puntualmente, las vacas de conserva o manufactura ya comenzaron a declinar claramente su precio (- 8,77 %) y los analistas esperan que en pocos días se pague por esas vacas el 50 % que se abonaba hace un par de meses; ello sin contar que en muchos casos las tropas pasan sin compradores para volver al campo.

Con las exportaciones reducidas, el mercado chino, comprador mayoritario de ese tipo de animales ha comenzado a retraerse, hecho que provocará un fuerte impacto en el productor ya que necesita una inversión que no se justifica para mejorar esa categoría y donde muchas veces el único camino es dejarlas morir sin comercializarlas ante la ausencia de demanda.

"El mercado interno absorbe menos del 10% de este tipo de vacas, por lo que no hay demasiados caminos que no sean el exportador, realidad que se da de bruces con la restricción exportadora de esta categoría dictada por el gobierno, pues no altera en absoluto el precio de la carne en góndolas y carnicerías", aseveraron desde la federación.

Asimismo, y en lo que respecta a los precios promedios, también fue un mes flojo para los toros (- 14,16 %), vacas (- 6,66 %) y vacas de invernada (- 4,76 %). En tanto, la plaza se mantiene en un promedio positivo debido a que los terneros y las terneras continúan firmes, con aumentos de entre el 5,09 y de 11,42 %.