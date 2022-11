Fanáticos del Club Atlético Patronato crearon una participar petición a través del sitio www.change.org en el que solicitan que el Rojinegro pueda jugar la final de Supercopa contra Boca en Abu Dhabi, tal como estaba previsto.

Se trata de una junta de firmas -a través de este link-, en el que le expresan al presidente del Consejo de Deportes de Abu Dhabi que interceda para que Patronato pueda disputar el partido contra Boca, tras haber ganado la Copa Argentina y la Liga Profesional, respectivamente.

La petición de los hinchas surge luego de que las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino -AFA- cambiaran las reglas del juego para que no sea Patronato quien viaje a los Emiratos Árabes, sino preferentemente Boca y Racing.

De esta manera, el día y sede de la fecha de la Supercopa Argentina quedan a confirmar en el transcurso de estos días o semanas. A pesar de las especulaciones iniciales, el Xeneize y el Patrón se cruzarían en un lugar a designar en Argentina, salvo que se dé marcha atrás con la polémica medida.

Qué dice la petición

Sr Presidente del Consejo de Deportes de Abu Dhabi:

H.H. Sheikh Nahyan bin Zayed Al Nahyan

Los que subscribimos, con dolor nos manifestamos en desacuerdo en despojar al Club Atlético Patronato de Paraná la posibilidad de jugar en Abu Dhabi, contra Boca Juniors, en el mes de Enero de 2023, la Supercopa Argentina, como ya se había hablado con antelación.

Boca Juniors, Campeón de la Liga Profesional de Futbol y el Club Atlético Patronato Campeón de la Copa Argentina iban a jugar en su Ciudad, la Supercopa Argentina. Por motivos totalmente arbitrarios, la Asociación del Futbol Argentino AFA decidió no jugar allí, dejando sin efecto dicho Cotejo, otorgándole al Club Racing (que no gano nada), la posibilidad de jugarlo, en lugar de Patronato.

Patronato, una escuadra modesta, que haciendo una humilde comparación, se asemeja a su País, que a pesar de todas las desventajas habidas y por haber, se impone ante la adversidad para mantenerse de pie y salir Victorioso! Para ser Campeón de la Copa Argentina venció a grandes Equipos como River Plate 4-3, Club Atlético Colon 3-2 y al mismo Boca Juniors 3-2 hasta imponerse en la Final ante Club Talleres por 1-0

Este Título, primera estrella a nivel Nacional le permite a Patronato, disputar la Copa Libertadores de América, Torneo Continental comparable a la Champions League europea!

Es por esta causa el motivo de esta misiva que humildemente pedimos a Ud que interceda ante el Presidente de La Asociación de Futbol Argentino AFA, Sr Claudio Fabián Tapia, y su consejo directivo, para retrotraer la decisión, de que solo sea un partido de futbol entre Boca Juniors y Racing, a que sea un duelo de Campeones entre Boca Juniors y Patronato.

Sin más lo saludamos atentamente.

Qué dijo el presidente de Patronato

Oscar Lenzi, presidente de Patronato, se manifestó con cierta controversia respecto de la medida de la AFA, lo que generó críticas de los hinchas. "Sinceramente para mí es muchísimo mejor que se juegue acá porque vamos a disputar la segunda copa y va a ser con gente nuestra", afirmó, y aseguró que sería difícil para el hincha poder viajar.

En ese sentido, también se explayó: "Cuando me enteré de esta noticia ayer a la noche, no sentí alivio pero me pareció muchísimo mejor porque se la vamos a dar a ese pueblo que va a tener acceso a otra copa. Allá íbamos a jugar en un estadio vacío".

En la misma línea, consideró que no era un atractivo para el club hacer un esfuerzo de esta envergadura. "El hecho de viajar a Abu Dhabi, ir y venir a jugar una copa, a mí no me seduce", manifestó este martes, en diálogo con Canal Nueve Litoral.