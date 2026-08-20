Este jueves se realizó la segunda reunión del Ente Mixto con la presencia del gobernador Rogelio Frigerio. En la misma se acordaron medidas para fortalecer el sector turístico en la provincia, luego de registrar bajos niveles de alojamiento en las vacaciones de invierno.

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Por un lado, se anunció una reducción temporal del 20% del pago del impuesto a los ingresos brutos hasta sancionar una ley que los exceptúe de pagarlo completamente. “Este impuesto es distorsivo”, manifestó Frigerio.

Además, se darán subsidios en las facturas de la luz: 15% para los establecimientos menores, 8% para los intermedios y el 4% para los grandes establecimientos.

Asimismo, habrá financiamiento del turismo interno local a través de la tarjeta Sidecreer: el 50% de los consumos hasta 250.000 pesos. También habrá una línea de crédito para prestadores turísticos vinculados con la reconversión energética a través del CFI y con la colaboración del Fondo de Garantías de Entre Ríos.

“Con este crédito blando al 21% y con un año de gracia, las empresas vinculadas al sector turístico van a poder reconvertir su matriz energética o incorporar elementos e instrumentos que hacen a su tarea, como aire acondicionado o heladera, que generan un ahorro también de la energía”, indicó el mandatario.

En relación a estos anuncios, desde el sector privado indicaron que “alivian un poco” ante un panorama complejo. “Desde hace un tiempo, uno viene pidiendo ciertos instrumentos como para poder mejorar la situación. Ahora falta lo fundamental: reactivar la economía del país”.



Fuente: APFDigital