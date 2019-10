Junto a Urtubey y Lavagna, Gamarra participó del cierre de campaña en Salta

Además, el candidato a senador dijo “El futuro de nuestro país debemos comenzar a cambiarlo ahora, no podemos esperar más, debemos ir en búsqueda de propuestas superadoras, trabajar con el cooperativismo, energía renovable y pensar en los niños como los verdaderos impulsores de la transformación que necesitamos”.

También, el candidato al senado por consenso federal explico cómo sería su labor en el senado de la Nación. “hay algo que tenemos en claro, no somos paracaidistas, que un día nos ofrecen un cargo y solo pensamos en llevarnos el sueldo a nuestros bolsillos, nosotros, junto a Juan Manuel Urtubey y Roberto Lavagna, venimos a la política para ofrecer ideas, ideas que se puedan realizar, pensadas con la gente y para la gente, queremos volver a darle a Entre Ríos, legisladores comprometidos”.

“Entre algunas de nuestras propuestas esta reducir el costo energético en la provincia, y tener claros beneficios de las regalías de salto grande. no puede ser que, siendo productores de energía, estemos pagando los costos que pagamos. Para hacer una represa de esa magnitud, hemos tenido que inundar una ciudad completa, construir una nueva, modificar el cauce de natural de nuestros ríos. Lo mínimo que podemos hacer es sentarnos a rediscutir esos valores” dijo el candidato a senador.

Por otro lado, también se refirió a la producción y a los puertos entrerrianos. “nuestra provincia está conectada por agua y tierra, una provincia seria usaría esas vías, no solo para proteger nuestra industria local sino también para sacarla al mundo, y si a eso le agregamos que podemos rediscutir el costo de la energía, estaríamos dándole un apoyo enorme a los productores regionales, que debido a la gran crisis que hoy atraviesa el país han optado por cerrar sus pequeñas y medianas empresas”.

Por último se refirió a la pobreza “ tenemos la ciudad de Concordia, y la ciudad de Paraná , con índices preocupantes de pobreza y desempleo, y pareciera que no es un problema Nacional ni Provincial, desde el Senado, vamos a trabajar fuertemente por estos temas, debemos proteger a los padres y las madres de nuestra Entre Ríos, que si no tienen empleo, no pueden llevarle el plato de comida a sus hijos, y si estos no se alimentan bien, tenemos niños entrerrianos que no pueden desarrollarse y termina siendo una cadena de nunca acabar. Debemos darle un freno a esto y sabemos hacerlo, lo hicimos con Roberto Lavagna en la peor crisis argentina, y lo podemos volver a hacer.