Juntos por el Cambio alertó por "posible circulación comunitaria", pero la Provincia lo desmintió

“Si los controles hubiesen sido más serios y eficaces hoy podríamos estar hablando de otra realidad en relación a la flexibilización de la cuarentena en la ciudad. Este último caso evidencia la falta de celo para llevar adelante el control y pone en riesgo que el virus sea de circulación comunitaria. Lamentablemente no logramos que se nos escuche y nos impiden trabajar en conjunto”, reprocharon al Municipio al mismo tiempo que aclararon que “no se trata de estigmatizar a los transportistas ni a nadie, justamente queremos un control efectivo por su salud, la de sus familias y de la comunidad en general”.

Según Echandi, Leissa y Olano, “el reciente caso positivo de Covid-19 refuerza la necesidad de ese sistema de seguimiento, y aseguran que el oficialismo no escucha y que pone en riesgo a la comunidad”.

“Desde hace un tiempo venimos manifestando nuestra inquietud por las personas que ingresan periódicamente a la ciudad por cuestiones laborales, sean o no de Gualeguaychú. Hemos puesto el acento en esta problemática y entendemos que no se toma con la importancia que amerita. No es aceptable que sólo se implementen medidas que nazcan del oficialismo, porque acá no hay colores ni ideologías, está la vida de la gente de por medio”, sostuvieron en referencia al contagiado con Covid-19 que viaja con frecuencia a Buenos Aires.

Por último, sostuvieron que “el riesgo es que el esfuerzo ciudadano se vea quebrantado por errores de protocolo en el único punto de acceso a la ciudad. Creemos que es posible poner en marcha algún mecanismo de información y seguimiento de todas esas personas, pero ante la urgencia se necesita implementarlo lo antes posible, aunque en algunos casos ya puede ser tarde”, finalizaron.

¿Hay riesgo de contagio comunitario?

Durante la conferencia de prensa virtual realizada este domingo en la Casa de Gobierno, el secretario de Políticas de Salud y Bienestar de la provincia, Guillermo Zanuttini, se refirió al caso de Gualeguaychú e informó el estado sanitario de la ciudad.

“Gualeguaychú desde el viernes está en pleno proceso de vigilancia epidemiológica y de seguimiento de casos estrechos, y en ese marco hay varias personas que fueron aisladas y que están siendo estudiadas. Dos de esos casos fueron los que arrojaron este resultado el sábado a la tarde. Son pacientes que clínicamente se encuentran en buen estado general, uno con sintomatología leve y el otro no aún”, sostuvo.

Sin embargo, el Secretario de Salud entrerriano argumentó que es muy poco probable haya “circulación comunitaria del coronavirus covid-19: “Entre Ríos es uno de los territorios de la nación que se define como área de bajo riesgo de transmisión comunitaria del coronavirus y básicamente esto se sustenta en que estos 27 casos corresponden a casos importados y a contactos estrechos de éstos. Solamente queda, que está en pleno proceso de investigación y análisis por parte del área de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud el caso registrado en la ciudad de Villaguay el viernes”.

“Las medidas tomadas en estos 45 días claramente han impactado en la velocidad de transmisión del virus en la comunidad, han impactado en la carga de morbimortalidad y, al mismo tiempo nos permite mejorar la calidad de respuesta del sistema del servicio de Salud en esta etapa de vigilancia epidemiológica, profundizando cada uno de los casos que aparecen como sospechosos y haciendo todo el seguimiento que corresponde a los confirmados”, concluyó el secretario de Políticas de Salud y Bienestar.