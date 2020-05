Juntos por el Cambio alertó por una posible circulación comunitaria del virus

A raíz de la información que indica que el último contagiado con Covid-19 es un vecino que viaja con frecuencia a Buenos Aires, los concejales de Juntos por el Cambio destacaron que “desde hace un tiempo venimos manifestando nuestra inquietud por las personas que ingresan periódicamente a la ciudad por cuestiones laborales, sean o no de Gualeguaychú. Hemos puesto el acento en esta problemática y entendemos que no se toma con la importancia que amerita. No es aceptable que sólo se implementen medidas que nazcan del oficialismo, porque acá no hay colores ni ideologías, está la vida de la gente de por medio”, reflexionaron.

“En este marco -continuaron- hemos planteado la preocupación a la viceintendenta y al titular del Hospital en varias ocasiones y al no obtener respuestas enviamos hace algunos días una carta al Comité de Organización de Emergencias de Salud (COES) destacando la necesidad de generar un protocolo de seguridad sanitaria para todas las personas que ingresan a diario provenientes de otras ciudades o que trabajen sobre la ruta o en puestos fronterizos que implican contacto con otras personas”, informaron.

Los concejales Alejandra Leissa, Juan Olano y Pablo Echandi señalaron que “si los controles hubiesen sido más serios y eficaces hoy podríamos estar hablando de otra realidad en relación a la flexibilización de la cuarentena en la ciudad. Este último caso evidencia la falta de celo para llevar adelante el control y pone en riesgo que el virus sea de circulación comunitaria. De este modo, todos los esfuerzos que hizo la población de Gualeguaychú podrían arrojarse por la borda. Lamentablemente no logramos que se nos escuche y nos impiden trabajar en conjunto. Pasó también con el tapabocas, con el proyecto de alivio fiscal para comercios y empresas, se suspenden las reuniones con el COES, entre otras cosas. No se puede enfrentar esta pandemia desde la soberbia y sin que importe la opinión de los demás”, criticaron.

Asimismo, remarcaron que “no se trata de estigmatizar a los transportistas ni a nadie, justamente queremos un control efectivo por su salud, la de sus familias y de la comunidad en general”, al tiempo que agregaron que “en la carta al COES les señalamos la preocupación por la cantidad de personas que por razones laborales ingresan y egresan a la ciudad periódicamente”. El Decreto 1151/2020 habla dentro de las excepciones de “personas que por su oficio o profesión deban ingresar, siempre y cuando no permanezcan más de veinticuatro (24) horas en la ciudad, debiendo gestionar un permiso a través de los protocolos establecidos para la actividad que realicen”. Esta excepción “deja fuera a todo el personal dedicado a transporte de distintas sustancias que muchas veces permanecen en la ciudad por varios días o personal de fuerzas de seguridad que cumplen tareas en otra localidades -y creemos por haber conversado con diversos protagonistas- sin seguimiento de protocolo alguno”, puntualizaron.

Por último, sostuvieron que “el riesgo es que el esfuerzo ciudadano se vea quebrantado por errores de protocolo en el único punto de acceso a la ciudad. Creemos que es posible poner en marcha algún mecanismo de información y seguimiento de todas esas personas, pero ante la urgencia se necesita implementarlo lo antes posible, aunque en algunos casos ya puede ser tarde”, finalizaron.