Juntos por el Cambio arremete contra Piaggio: "La soberbia no puede llegar a ese extremo" 

Los ediles entendían que la pandemia afecta tanto a la provincia como a las ciudades por lo que ameritaba pedir que el auxilio económico sea distribuido: “no entendemos porque en otras ciudades se pudieron consensuar estas solicitudes y en Gualeguaychú no. No sabemos si es soberbia al punto de no reclamar lo que es justo o la negativa viene por el lado que el proyecto es de JxC. En esta situación deberíamos estar todos juntos”, señalaron.

“No hay que perder de vista que el municipio de Gualeguaychú está recaudando alrededor de 50 millones de pesos menos por mes, producto de la disminución de la coparticipación y de lo que ha dejado de ingresar por tasas. Pero, en una decisión política que no compartimos, en vez de exigirle al gobernador lo que debiera ser de la ciudad, se asfixia al vecino con las tasas más caras de Entre Ríos”, aseguraron.

Los concejales Pablo Echandi, Juan Olano y Alejandra Leissarecordaron que “la Nación destinará 60 mil millones en ATN para distribuir en las provincias en tres etapas. En la primera, de 20 mil millones, Entre Ríos recibe 800. Pero de eso nada va a los municipios, no se coparticipa y es una injusticia porque esta crisis golpea a todos por igual. Por eso no es aceptable que se prefiera prescindir del reclamo y aplicar el aumento de más de 100 % en la tasa del Cementerio; seguir con la vigencia de la sobretasa inmobiliaria con incrementos de hasta el 600 %; que no se permita subir los mínimos no imponibles de la sobretasa de Comercio que no se mueven desde 2011 y perjudican a los comerciantes; la continuidad de la tasa creada por esta gestión para mantener el Ecoparque; entre otras”, criticaron.

Concejales 2020.jpg En la Selfie de Juani Olano, también Pablo Echando y Alejandra Leissa

Desde la visión de los legisladores de JxC “la situación es muy difícil no sólo para el Estado. Los particulares, los trabajadores, los emprendedores, los prestadores de servicios, todos atraviesan serias dificultades. Y si bien la mayoría de estos aumentos desorbitantes en las tasas municipales fueron en el gobierno anterior de Piaggio, se podría volver atrás al menos por unos meses para aliviar a nuestros vecinos si se consiguiera que la provincia coparticipe los aportes. Por eso no entendemos que se prefiera asfixiar a los gualeguaychuenses en lugar de hacer un reclamo. La soberbia no puede llegar a ese extremo. Y tengamos en cuenta también que la situación económica-financiera de esta gestión viene al límite. Por eso es inexplicable que no podamos aunar nuestras voces pidiendo por la ciudad”, finalizaron.