Juntos por el Cambio criticó al municipio por los casos de dengue en la ciudad

Los ediles aclararon que “pedimos información a través de una carta al intendente debido a que no se nos ha permitido integrar el COES y no contamos con información fidedigna y es un enorme trastorno no conocer en detalle la problemática ante los requerimientos de la prensa o de los vecinos. Somos legisladores de la ciudad y necesitamos estar al tanto”, aseguraron.

En tanto, consignaron con preocupación los dichos de la responsable del Nodo de Epidemiología del Hospital Centenario, Elina Villarruel quien dijo en un medio local que “a nivel regional ya se sabía que iba a producirse una mayor cantidad de casos de dengue de los esperados” e igualmente no se trabajó en la prevención ya que “la campaña para evitar la proliferación de los mosquitos debe durar todo el año. Se bajaron los brazos”, aseguró la especialista.

Asimismo, Villarruel precisó que “si bien los primeros casos fueron importados, ahora en nuestra ciudad ya hay circulación autóctona porque el vector está instalado en Gualeguaychú y en algún momento esto era inevitable que ocurriera” y agregó que “hace años que vengo diciendo que estas campañas se deben mantener en el tiempo, pensar en el dengue durante el invierno nadie lo hace y bajamos los brazos y por eso ahora estos resultados”, refirieron con preocupación.

Tres concejales 1.jpg Juntos por el Cambio. Leissa, Echandi y Olano criticaron al oficialismo por el dengue.

Los concejales Alejandra Leissa, Juan Olano y Pablo Echandi indicaron que “estas afirmaciones son contundentes, pero nuestra intranquilidad viene desde hace un buen tiempo a esta parte, pero nos hemos encontrado con que tenemos que sonsacar la información ya que el retaceo de la misma, oficial y precisa, ha venido siendo una constante hacia este bloque. Diversos sectores de la comunidad de Gualeguaychú se encuentran muy preocupados por esta temática sanitaria y entienden que no se están llevando a cabo las medidas necesarias. En este marco, vale recordar que la situación ha cambiado oficialmente desde el 14 de abril cuando se declaró a nuestra ciudad zona endémica de dengue. Y de allí hasta hoy se han seguido las mismas recetas de control: los bloqueos y una tímida campaña de descacharrización y educación comunitaria”.

En el mismo sentido agregaron que “hoy ya nos encontramos con muchos casos autóctonos de dengue en la ciudad y la cantidad de infectados, lejos de detenerse, va en franco aumento. Recordemos que (datos de la OPS) en 2019 América recibió el mayor número de casos de su historia (más de 3 millones) y en el inicio de 2020 ya se habían reportado 125 mil más, lo que significa que el problema está lejos de desaparecer”.

Según los concejales “desde el Bloque de JxC hemos conversado con distintos profesionales respecto de medidas de posible aplicación y no existe uniformidad al respecto, por lo que sería importante si desde la Municipalidad se informa de manera detallada las acciones implementadas y las razones de elección de las mismas. Incluso hay interrogantes que sería prudente dilucidar: ¿El bloqueo es la única acción directa a realizar? ¿La fumigación de la ciudad no es factible? Ya que, si el producto esparcido durante los bloqueos no es nocivo para la salud de esos vecinos, de extenderlo a la ciudad no debería haber inconvenientes. ¿Eso no se realiza por razones económicas u operativas o por alguna otra razón que desconocemos? ¿Existe algún otro mecanismo de combate del mosquito y/o sus larvas? ¿Por qué la Municipalidad abandonó las acciones preventivas como indica Villarruel?”, preguntaron.

“Las respuestas a este pedido tienen un doble propósito, estar al tanto como legisladores de la ciudad que somos y poder trasladar esa información a la comunidad cada vez que se nos requiera. Hoy todos los cañones parecen apuntar al Covid-19 pero mientras tanto todos los días tenemos más casos de dengue, que es una enfermedad que puede condicionarnos para toda la vida y en algunos casos hasta provocar la muerte. Por todo esto, la comunidad necesita respuestas claras y contundentes”, finalizaron.