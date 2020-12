Juntos por el Cambio denunció “el irresponsable y mal manejo” del Gobierno respecto de las vacunas contra el COVID-19, sobre todo en relación con la revelación del presidente de Rusia, Vladímir Putin, de que la Sputnik V no es recomendable para los mayores de 60 años: “Estamos preocupados y hubo una politización del tema, como con la cuarentena, que ha puesto a la población en alerta”, dijo la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, en una conferencia de prensa virtual.

Al criticar la “poca transparencia” de la Casa Rosada insinuó también que podrían haber existido irregularidades que explican por qué la vacuna de Pfizer no llegará a nuestro país y sí se aplicará en Gran Bretaña, Chile y México. “Nos enteramos de algunas condiciones; hay olores extraños y por eso no llega a la Argentina. Algo pasó en la contratación. Queremos saber qué pasó. Que no vaya a ser que no tengamos esa vacuna porque alguien metió la mano”, advirtieron desde el bloque opositor.

Por su parte, el titular de la UCR, Alfredo Cornejo, reclamó que el ministro de Salud, Ginés González García, concurra al Congreso a dar explicaciones sobre el tema y consideró que Putin “dejó en ridículo a Alberto Fernández” al anunciar que la vacuna rusa no está autorizada para mayores de 60 años.

Destacó que diversos legisladores presentaron proyectos para que el Gobierno “brinde detalles sobre el proceso de vacunación y los contratos firmados”, y mencionó que González García “ha invocado que hemos sacado una ley del Congreso a pedido de los laboratorios”, pero señaló que “eso no fue explicitado en las comisiones y ahora se enoja con Pfizer y empieza a sembrar sospechas al respecto, cuando, en realidad, fue el Gobierno el que presentó ese proyecto”.

Cornejo recordó que ocho diputados opositores “votamos en contra (del proyecto) porque nos parecía bastante sospechoso en lo referido a la inmunidad de los laboratorios y a la prórroga de jurisdicción para litigar”, aunque aseguró que “Juntos por el Cambio actuó de buena fe y aprobó esa ley para darle todas las facultades necesarias para el proceso de vacunación”.

El diputado mendocino mencionó que el Presidente había asegurado que la vacuna rusa iba a estar y que se iba a aplicar los grupos de riesgo. “Ahora es el propio Putin quien deja en ridículo al gobierno nacional cuando dijo que la vacuna todavía no está autorizada para personas de más de 60 años. Eso prueba la improvisación del Presidente y del ministro de Salud”, dijo e insinuó: “Si el Gobierno sabía que la vacuna rusa no se podía aplicar a mayores de 60 años, ¿por qué lo dijo?, y si sabía, ¿por qué engañó al pueblo argentino generando esa expectativa?”.