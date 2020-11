Juntos por el Cambio cuestionó con dureza el proyecto del Presupuesto 2021

“Encontramos allí datos que dan cuenta de una forma de gobernar que prefiere el asistencialismo como modo de gestión, donde se prefiere esconder en lugar de transparentar los números y donde se vulneran ordenanzas como la que establece límites de contratados”, señalaron.

“El presupuesto es un gran dibujo, donde no existe detalle alguno de los gastos previstos. No cuenta con desarrollo de plan de obras y su costo individual, ni con un desglose de cómo y en qué va a gastar puntualmente cada área, ello sin contar las decisiones políticas a la hora de repartir los fondos entre las mismas”, criticaron los concejales Pablo Echandi, Alejandra Leissa y Juan Olano.

Los ediles señalaron que “nosotros nos preguntamos de cara a la comunidad si no debiera haber un debate como ciudad respecto de algunas decisiones que pueden conllevar a futuro serias dificultades a la Municipalidad y por ende a los vecinos. ¿Es viable una Municipalidad que destina más del 60 % del presupuesto a sueldos, ello sin contar cooperativistas y prestadores de servicios lo que eleva enormemente el número real? ¿Sabe la comunidad que sumando todos los recursos genuinos o los que llegan por la coparticipación, en ninguno de los dos casos alcanzan por sí solos para pagar los 1.700 millones que se gastan en sueldos? ¿Es público que a ese número en personal se le contrapone un raquítico 12% en obras?

Según los concejales, “no es posible tapar el sol con las manos y resulta complicado apoyar un presupuesto con tantas inconsistencias y decisiones políticas que llaman la atención. ¿Era necesario agregar tantas áreas y nombrar más funcionarios? Si varias de ellas se llevan el 90% del presupuesto en sueldos, ¿qué respuesta pueden darle al vecino? ¿Son áreas inventadas para pagar favores o simplemente inoperantes? ¿Se justifica que el área de Derechos Humanos soló en sueldos (28 millones) tenga más recursos que Turismo y duplique el presupuesto total de Deportes?”, reflexionaron.

Según los ediles Juan Olano, Pablo Echandi y Alejandra Leissa “hay muchas preguntas que surgen de lo que plantea la gestión municipal. Muchas de ellas se las hicimos al secretario de Hacienda y a otros funcionarios, pero sus respuestas clarificaron bastante poco. Por ejemplo, las obras previstas para 2020 interrumpidas por la pandemia no llegaron a ni a un 30 % de avance. Esos fondos no utilizados (cerca de 200 millones) fueron a Desarrollo Social, sin detalle de cómo fue gastado. Lo mismo ocurrió con los fondos del Presupuesto Participativo. No es aceptable que cada día se sepa menos de la forma en que se usan los recursos de todos”, indicaron, a la vez que remarcaron que ¿No es raro que no estén previstos fondos especiales por el tema coronavirus? ¿Si el tema recrudece o la vacuna no llega en tiempo y forma, no sería responsable prever esa situación afectando fondos de antemano?”, puntualizaron.

“Los vecinos pueden sacar sus conclusiones. Si Desarrollo Social se lleva casi 500 millones del presupuesto y Derechos Humanos suma más que Turismo, Deporte y casi lo mismo que Cultura, se puede ver cuál es el perfil de la gestión. Si el máximo estipulado por ordenanza es de un 15 % de empleados contratados y hoy se supera el 30 %, también es un indicador. Si se han inventado en los últimos 4 años varias tasas nuevas y se mantiene el nivel de recaudación ¿eso significa que siempre pagan los mismos? ¿Cómo se explica que el área de Coordinación de Políticas Públicas que tiene un solo integrante tenga un presupuesto en personal del más de 200 mil pesos mensuales? ¿Puede brindar buenos servicios una Municipalidad que en el área de Espacios Públicos tenga un presupuesto de 119 millones, de los cuales 100 sean para sueldos? En verdad estas son sólo algunos ejemplos de algo que es sólo la materialización en papel de una forma de hacer política. Si se prefiere el asistencialismo y el empleo municipal como herramientas para hacer política, el destino de las cuentas públicas y de la cobertura de servicios por parte de la Municipalidad es muy intranquilizador”, finalizaron.