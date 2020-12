Juntos por el Cambio cuestionó que el 70% del presupuesto 2021 está destinado a pagar sueldos

Olano planteó que "hay que llegar a un acuerdo básico de acá para adelante en reducir la planta de empleados políticos”. Cuestionó que en Gualeguaychú el 59,32% del presupuesto irá destinado al pago de personal, "sin contar a los cooperativistas, sino ascendería al 70%". Y comparó que en ciudades como Paraná o Gualeguay, se destina al pago de salarios el 45% y el 48% respectivamente .

Además, el edil disparó que "será un gran aumento en la carga impositiva municipal para pagar la fiesta de los contratos del intendente". Detalló que "La tasa general inmobiliaria se presupuesta con un aumento de un 37,7%; la de Obra Sanitarias del 26%; la de barrido y limpieza con una suba descomunal que llega al 95%; y la tasa de comercio con un aumento del 58%, queda claro que el intendente quiere hacerle pagar los platos rotos a la ciudadanía".

En cuanto a las partidas presupuestarias, Olano señaló que "no se cómo va a funcionar Producción y Desarrollo Económico, ya que de percibir $15 millones pasa a 11, y 10 de esos para pagar sueldos" y que "Deportes sufrirá un recorte de medio millón de pesos". Mientras que "lo único que aumenta en Ambiente y Turismo es el gasto en personal, pasando de 5 a 7 millones”.

En la misma línea, Pablo Echandi dijo a este medio que “hay que saber diferenciar al cooperativismo, dado que tenemos cooperativas que hacen la labor de empleados municipales, y otros que hacen obras, gastos que están en ese 10 u 11% destinado a obra pública. "A ese si lo defendemos porque compite con el empresario, no al disfraz que hacen con el cooperativismo que lo mandan a hacer redes cloacales como un empleado más, y junto a los empleados municipales en las cuadrillas. Tampoco podemos entender que se conforme una cooperativa de control de tránsito para trabajar en los accesos a la ciudad en la pandemia”, recriminó.

Por su parte, Alejandra Leissa señaló a ElDía que “en el presupuesto figuran 1455 agentes; mientras que el concejal oficialista Hernán Ayala, que estuvo a cargo de la Dirección de Personal en la primera gestión de Piaggio, habla de 1307 empleados, quedando claro lo confuso y la poca transparencia de los números”.

"Existe una ordenanza que fija el 15% de contratados en relación a la planta permanente, y en Gualeguaychú superan el 30%, seguramente respondiendo a favores políticos", aseveró la concejal, que añadió que "en el municipio vemos circular a mucha gente, varios de ellos seguramente por méritos; mientras que otros son favores que se pagan con puestos”.

También recriminó que “algunos directores de área tendrían la potestad de aumentarse sus haberes, no cumpliendo con la ordenanza que regula los sueldos”, y pidió que "se eleve en detalle un informe para que cada ciudadano sepa cual es el sueldo de cada funcionario político, información que tiene que estar transparentada”.

Por último, sobre la dirección de derechos humanos expresó que “los mismos tienen que ser transversales a todas las áreas y no creemos que sea necesario crear un área específica, máxime cuando no se sabe bien cuál es la función específica con un presupuesto de 32,738 millones.

COMUNICADO OFICIAL DE JUNTOS POR EL CAMBIO

Además de las declaraciones peridísticas brindadas a ElDía, desde el bloque opositor emitieron un comunicado en oposición al presupuesto aprobado por el oficialismo.

El texto expresa lo siguiente:

JxC VOTÓ EN CONTRA EL PRESUPUESTO 2021: “7 DE CADA 10 PESOS SE VAN A IR EN SUELDOS Y ESO AFECTA LOS SERVICIOS Y LA CAPACIDAD DE OBRA”

Desde el bloque de concejales de Juntos por el Cambio (JxC) respaldaron el rechazo al presupuesto municipal 2021, entendiendo que “no es claro, prioriza áreas que no conllevan mejora al contribuyente, otorga discrecionalidad al intendente para modificar partidas, plantea un enorme incremento en el costo de las tasas y presupone un enorme gasto en personal y funcionariado político. Nunca existió interés del Ejecutivo de evacuar las dudas de los concejales, ni de que salga por unanimidad. Y termina siendo un dibujo para confundir”, resumieron.

Los concejales Alejandra Leissa, Pablo Echandi y Juan Olano aseguraron que “este presupuesto tiene una orientación en el gasto que no compartimos. Prevé que sólo el 12 % de lo recaudado vaya en obras, al tiempo que destina casi 500 millones a Desarrollo Social y en los que no figuran -insólitamente- fondos especiales por el tema coronavirus en todo 2021. Es una gestión de neto corte asistencialista en desmedro de lo que se impone de cara al futuro, donde debiera haber una fuerte apuesta a las inversiones, obras estratégicas, dejando de lado la ayuda como maniobra política. Es hora de generar trabajo y un círculo virtuoso y no la dependencia del empleo estatal. Es un modelo viejo y que atrasa”, criticaron.

Los ediles ven con profunda preocupación “que sigue siendo casi imposible acceder a la información mínima indispensable. La oposición y los vecinos no tienen forma de conocer muchas decisiones del Ejecutivo. Prefieren esconder en lugar de transparentar. Es imposible acompañar un presupuesto dibujado, que no detalla casi nada. Rechazamos este presupuesto porque no incluye plan de obras y su costo individual; donde se sigue sin saber cuántos empleados reales existen; no se informa cuántas cooperativas trabajan para la Municipalidad, ni el número de cooperativistas; tampoco cuantos monotributistas hay y que funciones cumplen. Todo esto se preguntó, nada se respondió”, remarcaron.

A la hora de marcar las falencias, desde JxC entienden que “la gestión Piaggio sigue violando la ordenanza que pone un tope al número de contratados. El máximo estipulado es de un 15 % de empleados de ese tipo y hoy se supera el 30 %. Como comunidad debería generarnos inquietud que la Municipalidad destine en personal alrededor del 70 % de los ingresos. Porque al 60 % que marca el presupuesto debemos sumarle cooperativistas, monotributistas y subsidiados”, alertaron.

“Para que tomemos dimensión de lo que hablamos sepamos que, si sumamos todos los recursos genuinos o los que llegan por la coparticipación, en ninguno de los dos casos alcanzan por sí solos para pagar los 1.700 millones que se gastan en sueldos declarados como tales. Se está generando una Municipalidad elefantiásica que no deja de contratar amigos y punteros políticos”, observaron.

En ese mismo sentido, recordaron que “desde el comienzo nos opusimos a una gestión que impulsaba la creación de tantas áreas y de un número inédito, digno del Guinness, en materia de funcionarios. Se amontonan secretarios, subsecretarios, directores y subdirectores de manera casi normal. Incluso sigue existiendo personal que supuestamente trabaja desde el cerro Uritorco o desde España sin que haya explicaciones”.

En otro orden, y si bien la paritaria municipal definiría básicamente el aumento de las tasas para 2021, los cálculos de recursos de la recaudación para cada tasa, es mucho mayor al 26 % que marca la discusión salarial. “En primer lugar, ese acuerdo paritario no puede estar atado al aumento de lo que mes a mes paga el vecino. Cada aumento debe debatirse independientemente. Pero más allá de eso, si se toman las estimaciones de Hacienda algunas tasas podrían aumentar muy por encima de ese número, superando incluso largamente el 50 %”, destacaron.

Según el presupuesto 2021, hay diversas áreas que destinan el 90 % de sus fondos a sueldos. “El vecino se preguntará qué calidad de servicio puede recibir de ellas y la respuesta es obvia: casi ninguna. Existen otros ejemplos que terminan por respaldar el rechazo a este presupuesto insólito: el área de Derechos Humanos gastará sólo en sueldos casi 30 millones de pesos y tiene más recursos que Turismo y duplica el presupuesto total de Deportes. Después de esto estaría bueno que se llamen a silencio a la hora de hablar de políticas turísticas y deportivas. No existen ni les interesa. Esto es una demostración cabal y objetiva. Algo similar ocurre con la seguridad, no hay monto destinado a tal fin e incluso se rechazó un aporte mensual de $ 5.000 para una oficina del Consejo de Seguridad. Increíble”, reflexionaron.

Por último, Echandi, Olano y Leissa sostuvieron que “en síntesis, el presupuesto 2021 no tiene en cuenta las necesidades de la ciudad y de sus vecinos, prevé una mínima porción a las obras, orienta el gasto hacia el personal y la gran masa de funcionarios políticos, prevé grandes presupuestos para áreas de escasa importancia para el contribuyente y está lejos de brindar transparencia. Es un presupuesto armado para que nadie entienda nada y que permite disponer de los fondos de manera discrecional. Por todas estas y otras muchas razones nos resultó imposible avalar con el voto esta proyección de gastos para 2021”, finalizaron.