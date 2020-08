Juntos por el Cambio denunció censura en Radio Nacional bajo la dirección de Vela

Los concejales de Juntos por el Cambio opinaron que “o bien Lufrano es una gran actriz dramática o no tiene la más pálida idea de lo que ocurre en nuestra Radio Nacional Gualeguaychú. En este medio que es de todos y que pagan los contribuyentes no se ha podido expresar ninguna voz que no pertenezca al kirchnerismo desde que asumió la nueva directora. Hablamos de concejales, legisladores y dirigentes de cualquiera de los partidos que no comulgan en el oficialismo de Gualeguaychú y Entre Ríos. Es una verdadera vergüenza”, expresaron.