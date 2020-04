Juntos por el cambio le pide explicaciones al municipio por "el festival de contratos"

Del estudio realizado por el bloque surge que entre ellos hay 138 contratos en Desarrollo Social; más de 30 en Gobierno; 23 en la Secretaría de Poder Popular; 18 en Hábitat y 9 en Comunicación; entre otros. Esos casi 400 contratos suman mensualmente una erogación del orden de los $ 6.300.000, por lo que significarán al año unos $ 75.000.000.

“Sorprende la cantidad de empleados que han sido contratados en este corto período. A algunos se les ha renovado el vínculo y otros son nuevos, pero en necesario que se explique sobre todo la necesidad de algunos contratos en áreas que parecieran no ser neurálgicas, máxime en estos tiempos donde los recursos escasean y el Estado no es ajeno a la crisis”, indicaron.

Los ediles de JxC, Alejandra Leissa, Juan Ignacio Olano y Pablo Echandi sostuvieron que se debe tener en cuenta además “que en muchos casos contarán con la capacidad necesaria, pero en otros se nota que es un premio a la militancia. Es lógico asumir una gestión con un pequeño grupo de confianza, pero un gobierno de militantes no es admisible. Ya criticamos en su momento que la gestión tuviera 100 funcionarios, pero hoy hay que ser aún más prudentes con los recursos de los vecinos”, remarcaron.

Tres concejales 1.jpg Juntos por el Cambio. Leissa, Echandi y Olano criticaron al oficialismo por el dengue.

“No todos los casos son iguales. Pero hay algunos que son emblemáticos. Por ejemplo, nos encontramos con al menos 9 contratos vinculados solamente a la comunicación (ver decretos 335, 336, 337, 338, 339, 340, 346, 503, 680, 681, 863 y 864 de 2020). Esto sin contemplar los funcionarios, ni los empleados de planta permanente, ni los subsidios. Sabemos que los gobiernos kirchneristas necesitan de un fuerte aparato de propaganda, pero esto parece demasiado. En este sentido, dos contratos llaman la atención: el decreto N° 346/2020 establece la contratación del Sr. Luis Emilio Violini por una suma mensual de $ 55.000 para realizar tareas en la Dirección de Comunicación, quien a su vez es parte del equipo de prensa del Hospital Centenario. Otra contratación que no pareciera ser de estricta necesidad es la contenida en el decreto N° 681/2020 donde se contrata al Sr. Pedro Dufou como ‘asesor’ en publicidad y diseño gráfico (así reza el texto oficial), también por una suma de $ 55.000 mensuales”, criticaron.

Para los concejales “otra cuestión que pareciera no cerrar es la contratación de José Luis Alfaro, exdirector de Informática de la Municipalidad, por la misma suma mensual: $ 55.000 (decreto N° 967/2020) en el Consejo Mixto de Turismo (CMGT). Lo extraño aquí es que el propio Piaggio definió que no siguiera en su gabinete en la nueva gestión, pero aparece nuevamente a través de un contrato. Es vox pópuli que Alfaro se ha venido presentando como “asesor” de la titular del CMGT en las reuniones del área. Si la elección de Lucrecia Castro a cargo de Turismo fue polémica, esta asesoría no lo es menos”, señalaron.

Otro caso particular es el del Sr. Leonardo Posadas quien según el decreto N° 671/2020, cumple “tareas en el ámbito de la Secretaría de Producción y Desarrollo Económico” por una suma mensual de $ 40.000. “Sabido es que Posadas trabajó políticamente para Piaggio en las elecciones y fue una de las cartas extrapartidarias que mostró”, recordaron.

Asimismo, puntualizaron que “también se advierten vicios de un Estado que nadie quiere como lo son la presencia de empleados de planta o contratados que son familiares directos de funcionarios. Allí aparecen esposas, hijos, sobrinos, de quienes detentan el poder. Es una versión moderna del nepotismo”, reprobaron.

Los concejales de JxC destacaron que “entendemos que algunas contrataciones pueden ser necesarias, pero otras claramente están vinculadas a favores políticos. Resulta un contrasentido que se pida solidaridad, esfuerzo y resignación a algunos sectores y por otro lado se dilapiden los recursos. Recordemos también que oportunamente se solicitó que se rebajaran los sueldos de los funcionarios municipales, al igual de lo que pasó con el intendente y los concejales y eso nunca ocurrió. Es una de las pocas ciudades que no tuvo ese gesto por parte del funcionariado. ¿Con qué cara se pueden hacer colectas desde el Municipio cuando los recursos de todos los vecinos muchas veces se esfuman en contratos innecesarios? Hay que ponerse en el lugar del comerciante, del emprendedor, del autónomo, del vecino que viene haciendo un esfuerzo enorme para que los pocos recursos se los lleven entre otras cosas, los ‘asesores’ y los ‘favores políticos’. La Municipalidad debe ser la primera en tener empatía”, finalizaron.