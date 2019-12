Puntualmente, se indica en el articulado del proyecto: “solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) que disponga una rebaja en los haberes de los funcionarios, tales como Secretarios, Subsecretarios, Directores y Subdirectores; instar al DEM a reformular el organigrama municipal, reduciendo la cantidad de funcionarios; e invitar a otros Municipios de la Argentina y a los Gobiernos Provincial y Nacional y a sus respectivas cámaras legislativas a que reduzcan sus haberes y dietas”.

Fundamentos de la iniciativa

Los concejales de Juntos por el Cambio sostuvieron que “en momentos donde desde el Gobierno Nacional se solicitan gestos y esfuerzos a distintos sectores productivos, económicos y sociales, entendemos que la política debe ser el primer ámbito que debe hacer el ajuste”.

Asimismo, indicaron que “días pasados fuimos testigos de la presentación de un gabinete municipal sobredimensionado con casi un centenar de funcionarios, resultando un despropósito para una ciudad que no llega a cien mil habitantes”, al tiempo que agregaron que “hay temas y competencias que son transversales y podrían confluir en una sola área del Departamento Ejecutivo sin resentir el funcionamiento, ahorrando así en haberes de funcionarios”.

De este modo, entendieron que “una merma en la cantidad de personal político sería un gesto de austeridad hacia la comunidad que todos los días hace un esfuerzo enorme para vivir, para mantener su planta de empleados y pagar impuestos y tasas”. No obstante ello, y “si bien este cuerpo legislativo aprobó sin condicionamientos la medida de reducción de dietas, estimamos que en el global del gasto político institucional no resulta tan significativo si no es imitado por otros ámbitos de la gestión comunal, por lo que debiera extenderse al funcionariado municipal”, explicaron.

Por todo ello, Echandi, Leissa y Olano señalaron que “resulta necesario ir hacia políticas públicas que nos acerquen al ciudadano y estar en consonancia con las demandas de la comunidad y que cuando se habla de esfuerzos y gestos de la política, no debieran quedar exentos ni otros Municipios ni los Estados Nacional y Provincial”, finalizaron.