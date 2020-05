Juntos por el Cambio pide que todos los municipales vuelvan a trabajar 

En ese sentido, Juntos por el Cambio de Gualeguaychú decidió interpelar públicamente al Ejecutivo Municipal planteando una serie de interrogantes “para abrir el debate y la reflexión” y que meten en agenda diversas cuestiones vinculadas al funcionamiento municipal y las decisiones en cuanto a la flexibilización de actividades y horarios en la ciudad, en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia.

“¿Por qué el gobierno municipal no despeja dudas y sospechas sobre la existencia de sobreprecios en la compra de alcohol en gel y otros insumos? Si esta información no es brindada con la premura y la profundidad necesarias, quedará el camino de la justicia penal”, es uno de los planteos.

“¿Por qué no se retorna al funcionamiento de las áreas municipales, siempre bajo protocolos sanitarios? No tiene explicación que sigan cerradas al público ciertas oficinas o que el personal en condiciones de prestar servicios no retorne a su lugar de trabajo, garantizando al vecino la prestación de tareas que son propias de esas dependencias”, cuestionó Juntos por el Cambio de Gualeguaychú, y agregó: “¿Por qué no se implementan testeos responsables?”

Preguntó también respecto a “la situación de la infraestructura sanitaria para enfrentar la pandemia del coronavirus” y cuestionó el nuevo horario de cierre de los comercios minoristas o de productos esenciales: “Cerrar a las 20:00, en coincidencia con la finalización de la jornada de trabajo, es un obstáculo para quien regresa a su domicilio y no le alcanza el tiempo para efectuar compras necesarias”.

Otro de los interrogantes de JxC de Gualeguaychú es respecto a la salud mental en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio que, aunque con algunas flexibilizaciones, se ha extendido más de dos meses. “Para el bienestar de una comunidad, no solo hay que tener en cuenta la salud física, pero ¿qué pasa con la salud mental? Hace pocos días se incorporaron al COES profesionales del área, cuando llevamos más de 70 días de confinamiento. ¿Hemos pensado qué repercusiones emocionales están teniendo en esta situación y van a tener luego los ciudadanos? Una sociedad con mayor bienestar y autoestima, también sientan las bases de una mejor sociedad”, planteó la fuerza opositora.

También interpeló respecto al dengue y las acciones de la Municipalidad para combatir la enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti: “Vemos que más allá de que existe una epidemia en América del Sur, los recursos o estrategias utilizadas a nivel municipal no han dado resultado, ya que hoy tenemos más de 100 casos en la ciudad”.

“Es imprescindible no callar ante actos que no compartimos, o acciones que pueden implementarse, ni dejar pasar hechos que nos molestan o nos ofenden como parte de una comunidad que quiere vivir mejor, con salud, pero con fortaleza espiritual, social y económica, y con transparencia. Todos estos son valores que no se contraponen y que merecen ser cuidados, con inteligencia, amplitud y serenidad. Ahora son las autoridades municipales las que deben escuchar”, puntualizó en su documento Juntos por el Cambio de Gualeguaychú.