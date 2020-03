Juntos por el cambio pidió que se suspenda la compra de Puerta del Sol

Los concejales de Juntos por el Cambio aseguraron que “en estos momentos tenemos que tratar de sumar y sobre todo priorizar los recursos del Estado. Estamos ante una crisis sanitaria sin precedentes en la historia y necesita de medidas urgentes y drásticas. Al respecto de nuestro pedido hemos elaborado un proyecto para el Concejo Deliberante por si hiciera falta -que enviamos a la viceintendenta- pero creemos que con una decisión política del intendente alcanzaría”, señalaron.

En tanto, agregaron que “los debates de índole ideológica pueden esperar. Hoy tenemos que apoyar al presidente y de allí para abajo a todos los que encabecen acciones directas tendientes a enfrentar la pandemia. Como bloque acompañamos al intendente y a las autoridades sanitarias en lo que esté a nuestro alcance. Hoy no hay colores políticos, debemos buscar soluciones integrales sin importar las pertenencias y esta idea se inscribe en ese marco”, enfatizaron.

“Entendemos que en principio esos respiradores e insumos deberían ir al Hospital, pero es una decisión que deben tomar las autoridades sanitarias respecto de la estrategia que se han planteado y respetaremos su determinación”, puntualizaron. Cabe recordar que hace un par de días la Cooperadora del Hospital Centenario lanzó una campaña para la compra de insumos, lo que marca las necesidades de nuestro principal centro asistencial.

Para los ediles Alejandra Leissa, Juan Olano y Pablo Echandi “no es momento de analizar públicamente si la compra de Puerta del Sol era una medida acertada. Lo que sí no entraña es urgencia y por eso apuntamos a esos fondos para no desatender otro frente de importancia”, explicaron.

“Hay datos que son irrefutables: la escasez en la ciudad de Gualeguaychú de respiradores esenciales para la atención de pacientes que contraigan COVID-19 y que esa herramienta médica resulta imprescindible a la hora del tratamiento de los pacientes infectados con Coronavirus evitando la muerte en muchos de los casos. De ahí partimos”, dicen.

En este marco, desde el Colegio Médico local, los organismos sanitarios municipales y provinciales, al igual que especialistas a nivel nacional han hecho proyecciones del efecto de la pandemia que realmente obligan a reforzar el equipamiento sanitario. En tanto, la ciudad de Gualeguaychú al igual que la Argentina espera el pico de contagios para dentro de algunas semanas por lo que resulta necesario prever la situación de desborde sanitario que pueden observar nuestras unidades asistenciales.

“Estamos ante algo inédito y necesitamos decisiones fuertes. La gente está angustiada y temerosa. No debemos abonar ese temor pero si la responsabilidad, por ejemplo del cumplimiento del aislamiento. Si alguien piensa que puede sacar algún rédito de este momento está equivocado. Pero la gravedad y la inmediatez de la crisis sanitaria hace necesario privilegiar el gasto público y redireccionar partidas presupuestarias en pos de salvar las vidas de nuestros vecinos, postergando momentáneamente otras acciones que pueden resultar importantes, pero no urgentes. Es en ese sentido que planteamos esta reasignación de fondos. Si bien nunca se obtuvo información oficial se hablaba de destinar 20 millones de pesos a Puerta del Sol, pero es esta coyuntura donde los respiradores serán esenciales para sobrevivir, este gasto orientado al turismo no resulta ni vital ni prioritario”, finalizaron.