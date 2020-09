Juntos por el Cambio repudió la compra del terreno para el Parque Industrial Municipal

En la sesión del pasado viernes del Concejo Deliberante, el oficialismo aprobó por mayoría una ordenanza que recibió el rechazo del bloque de Juntos por el Cambio y del vecinalismo. Se trata de la declaración de interés respecto de la compra de un terreno sobre ruta 14 valuado en 20 millones de pesos, que será destinado al Parque Industrial Municipal.

En este sentido, los concejales de Juntos por el Cambio manifestaron su repudio por esta compra: “Nos oponemos a la compra del inmueble y al millonario gasto que demandará el emprendimiento”, sostuvieron mediante un comunicado firmado por los ediles Pablo Echandi, Alejandra Leissa y Juan Olano.

Además, la oposición salió al cruce de la información emanada desde el Ejecutivo local, por la cual acusaron al piaggismo de intentar “confundir” a la comunidad dando cuenta que la compra del terreno destinada al Parque Industrial Municipal fue avalada por unanimidad: “En 2019, con la conformación anterior del Concejo Deliberante se había consensuado la compra, pero nunca se efectivizó por diversos motivos. Y este año cuando llega el proyecto tenía un aumento del inmueble del orden del 152 %. Esa y otras razones nos llevaron a oponernos”, resaltaron.

La iniciativa indica que esa fracción de tierra será destinada al Área de Promoción Municipal de Insumos Secos (denominado usualmente como Parque Industrial Seco); al Centro de Transferencia de Cargas Pesadas y Emprendimientos Rurales como el PASS.

Echandi, Leissa y Olano fundamentaron su decisión en diversos motivos: “El primero –y ni siquiera el más importante– es que creemos desproporcionado el costo del terreno en relación a lo ofrecido un año antes, ya que se pagarán 20 millones de pesos cuando en 2019 el precio del mismo no llegaba a 8”, puntualizaron, al tiempo que destacaron que en relación al Parque Industrial sin Efluentes que “no se entiende demasiado por qué se intenta montar un nuevo mega emprendimiento industrial –que le costará una cifra varias veces millonaria a los vecinos– por fuera de las ventajas que posee el Parque Industrial Gualeguaychú, que tiene un predio de 211 hectáreas de superficie, de las cuales 40 están disponibles”, se preguntaron.

“En nuestro Parque Industrial, el precio del metro cuadrado de cada lote es accesible. Por ejemplo, el Parque Industrial de Pilar es diez veces más caro. Pero creemos que ni siquiera se intentó un acuerdo”, aseguraron, al tiempo que agregaron que “tampoco creemos en los fundamentos para esta medida que indican que es necesaria la construcción de este nuevo Parque por el desarrollo creciente del sector industrial de la ciudad, lo que obliga a uno administrado por la Municipalidad. En primer lugar, no se advierte un desarrollo significativo del sector industrial, en tanto si ese crecimiento existiese no obliga en manera alguna que se abra un Parque paralelo de índole estatal”, criticaron.

Asimismo, los representantes de JxC desestimaron otros fundamentos del oficialismo: “el proyecto también indica que la creación de este Parque Industrial permitirá a la ciudad, entre otras cosas, no alterar el crecimiento urbano y estar en consonancia con una franca protección del medio ambiente. Aquí hay razones que caen por su propio peso: el Parque Industrial Gualeguaychú no sólo no altera el desarrollo urbanístico, sino que cuenta con una moderna planta de tratamiento de efluentes”, recordaron.

“En el fondo, claramente este es un nuevo capítulo de una forma de hacer política, que no compartimos, donde emerge la falta de apertura, el menosprecio por los consensos y con todo lo que signifique construir desde lo diferente. Se avanza sin escuchar y sin tener en cuenta los millones que se van a necesitar para dotar de servicios al nuevo predio. Todo, además, en un contexto de crisis inédito, donde muchos sectores necesitan del acompañamiento del Estado”, indicaron.

Por último, observaron que la iniciativa también justifica la compra del terreno para un futuro Centro de Transferencia de Cargas Pesadas: “la idea es muy buena e incluso desde nuestro espacio la propusimos en la plataforma de Gobierno. Pero la ciudad necesita un debate con todos los protagonistas sobre la localización de esa obra estratégica. Estamos comprando en un lugar sin discutir antes si es el adecuado. Es imposible crecer y desarrollarse estratégicamente sin dar los debates pertinentes. Otra vez se prescinde de lo que piensen los actores sociales”, finalizaron.