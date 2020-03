Sin dudas, desde que la pandemia de coronavirus se propagó por el mundo, las prioridades han cambiado en mucho sentido. Y Gualeguaychú no fue la excepción: medidas pioneras como el control de acceso a la ciudad llevada adelante por el Municipio que fueron imitadas por otras localidades con el correr de los días. Medidas como éstas no fueron tomadas por capricho, sino por necesidad.

En este sentido –el de la necesidad–, es que el bloque de Juntos por el Cambio elevó un pedido al resto del Consejo Deliberante y al Poder Ejecutivo local, encabezado por el intendente Martín Piaggio: los concejales de la oposición solicitaron que “se deje sin efecto la operatoria cercana a los 20 millones de pesos” para la adquisición del balneario Puerta del Sol y que “se dedique ese dinero a la compra de respiradores e insumos básicos” para la lucha contra el brote de coronavirus.

“En este momento no queremos debatir si es buena o mala esa compra, queremos que se atienda la emergencia y esa reasignación de partidas significará qué en el momento de pico de la pandemia, muchos vecinos salven sus vidas”, indicaron Alejandra Leissa, Juan Olano y Pablo Echandi del bloque de Juntos por el Cambio.

Para llevar adelante este pedido, Juntos por el cambio elaboró un proyecto para el Concejo Deliberante analice la situación, aunque consideran que “con una decisión política del Intendente alcanzaría”.

“Si bien nunca se obtuvo información oficial se hablaba de destinar 20 millones de pesos a Puerta del Sol, pero es esta coyuntura donde los respiradores serán esenciales para sobrevivir, este gasto orientado al turismo no resulta ni vital ni prioritario”, finalizaron desde la oposición, quienes aclararon que no es su intención generar enfrentamientos políticos en este momento: “Si alguien piensa que puede sacar algún rédito de este momento está equivocado. Pero la gravedad y la inmediatez de la crisis sanitaria hace necesario privilegiar el gasto público y redireccionar partidas presupuestarias en pos de salvar las vidas de nuestros vecinos, postergando momentáneamente otras acciones que pueden resultar importantes, pero no urgentes”.

La realidad de la ciudad

Hay varios elementos que hay que tener en cuenta, y uno muy importante es que el pico del brote de covid-19 no llegó a su máximo y que la infraestructura necesaria para combatir al virus no es la ideal en la ciudad, no por ser deficitaria sino porque todo el sistema de salud pública (local, provincial y nacional) no está preparado para soportar semejante hecho.

Sin ir más lejos, a fines de la semana pasada el Colegio Médico Gualeguaychú comunicó la adquisición de 20 respiradores artificiales por un valor de $15.148.000, y para llevar adelante la compra apelaron a la solidaridad de los vecinos de Gualeguaychú para poder pagarlos.

Por otra parte, tenemos a Puerta del Sol, un predio que tiene una superficie de 32 hectáreas que tiene toda la estructura para brindar el servicio de camping y balneario (baños, puntos gastronómicos e infraestructura edilicia) y que por el mismo el Municipio anunció a fines del año pasado que abonará una suma aproximada de 19 millones de pesos.

Sin embargo, el intendente Piaggio aclaró en el momento de anunciar la adquisición que el predio de Puerta del Sol va a ser abonado en cuatro años, aproximadamente: “Serán diferentes pagos que el Municipio irá haciendo. Redondeando, estaremos abonando en esos cuatro años unos 19 millones de pesos”, había informado antes de explicar los motivos de la compra: “Esto nos va a permitir abrir la ciudad, tener más conectividad y ofrecer nuestro ríos a todos los vecinos, pero también al turismo familiar”.

Una decisión urgente y complicada

Según los montos informados por el Colegio Médico para la adquisición, cada uno de los respiradores costó más de 750 mil pesos ($ 757.400 para ser más preciso). Si cruzamos esta cifra con el costo total de Puerta del sol, más de 19 millones de pesos, la ecuación indica que el Municipio podría comprar unos 25 respiradores artificiales.

Pero hay que tener en cuenta un detalle: esto no indica que el Estado local tenga los 19 millones de pesos en este momento disponible para la comprar de esta aparatología médica, sino que este monto iba a ser el abonado en los próximos cuatro años. Esto indica que no se sabe cuánto de las arcas municipales debería ser destinado ahora para la comprar de Puerta del Sol y, en consecuencia, a cuántos respiradores equivaldría.

“No es momento de analizar públicamente si la compra de Puerta del Sol era una medida acertada, pero hay datos que son irrefutables: la escasez en la ciudad de Gualeguaychú de respiradores esenciales para la atención de pacientes que contraigan COVID-19 y que esa herramienta médica resulta imprescindible a la hora del tratamiento de los pacientes infectados con Coronavirus evitando la muerte en muchos de los casos”, concluyeron los concejales de juntos por el Cambio.