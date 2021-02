Juntos por el Cambio volvió a denunciar irregularidades en el predio del ex Frigorífico

“Ante una nueva irregularidad ocurrida en el predio del ex Frigorífico -el que se encuentra bajo la órbita de la Municipalidad de Gualeguaychú-, los concejales de Juntos por el Cambio expresaron que “pese a nuestras observaciones e incluso una denuncia radicada oportunamente ante la Justicia, no cesan las anomalías y estamos ante presuntos delitos que parecen no importarle a la gestión kirchnerista local”, indicaron mediante un comunicado los concejales de Juntos por el Cambio.

Según denunciaron, habrían sustraído elementos de una camioneta retenida que ingresó al predio el 7 de febrero pasado y al constatarse el faltante, se radicaron las actuaciones correspondientes.

En 2020, los ediles de la oposición Pablo Echandi, Alejandra Leissa y Juan Ignacio Olano habían hecho público que había desaparecido una bicicleta del depósito municipal, la cual debió ser abonada por el Municipio, o sea, con el aporte de los vecinos.

“En su momento sostuvimos que ese hecho no debía ser tomado como algo menor y sería un error pensar en ello solamente, ya que habla del desmanejo y de posibles de delitos de mayor envergadura y en un número que desconocemos”, indicaron desde el bloque legislativo.

“Entendemos que no hay voluntad política para frenar este tipo de hechos. A la vista está que nada parece haber cambiado pese a que ya el Estado debió hacerse cargo del pago de elementos robados dentro del predio. No sabemos si es por impericia o por connivencia, pero la realidad es que el problema está lejos de ser resuelto”, criticaron.

El primer hecho

Hace unos meses una vecina de la ciudad denunció ante la Comisaría 3º de Gualeguaychú que luego de abonar la multa correspondiente por una infracción de tránsito intentó recuperar su bicicleta, pero la misma había desaparecido del depósito municipal ubicado en el ex Frigorífico.

En dicha oportunidad, los concejales, Pablo Echandi, Juan Olano y Alejandra Leissa, solicitaron ante Fiscalía “la investigación de la conducta de los funcionarios municipales implicados y, al mismo tiempo, abrir una pesquisa acerca de lo que está sucediendo en el depósito de vehículos retenidos por la Municipalidad en el predio del exfrigorífico, temiendo que lo sucedido con la bicicleta no sea el único caso”, habían alertado.

En dicho momento, los ediles señalaron que estas irregularidades “advierten sobre otros hechos que pueden estar ocurriendo. Esto sale a la luz porque la perjudicada no se rindió en la búsqueda de la verdad, pero cuantos habrá que se cansan de la burocracia. En ese predio hay además de cientos de bicicletas, 2.000 motos y más de 250 autos y esto marca claramente que no existe celo alguno en el cuidado. Es más, pueden estar ocurriendo delitos graves por lo que esperemos que la Justicia eche luz sobre el asunto”.

Por último, señalaron que “lamentablemente este es un capítulo más de acciones que lejos de ser claras, poco colaboran con la confianza en las instituciones. Lo ocurrido oportunamente en el Ecoparque, las situaciones que se dieron en el manejo del Autódromo que obligaron a una denuncia judicial, la imposibilidad de acceder a información pública y los contratos a personas que viven en otros países, entre tantas otras, son un desprecio por la transparencia tan demandada por los vecinos”, finalizaron.