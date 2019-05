Juntos Hablemos de Cáncer: “Es una patología que está en aumento a nivel mundial”

En la previa del comienza de la semana Juntos Hablemos de Cáncer, el oncólogo Franco Ramello alertó sobre la utilidad de informar sobre esta enfermedad para poder lograr mejores resultados en el tratamiento. “Es una enfermedad que genera un impacto distinto a cualquier otra”, afirmó. El próximo 6 de mayo, en el Auditorio del Hospital Bicentenario, comenzará la sexta edición de la semana Juntos Hablemos de Cáncer, una iniciativa libre y gratuita abierta a toda la sociedad que apunta a informar sobre prevención, tratamiento y realidades con respecto a esta enfermedad, uno de las que más va en aumento en todo el mundo y que genera un shock a la persona y su entorno es diagnosticada. El cáncer genera un impacto distinto a cualquier otra enfermedad. Incluso, impacta con sólo nombrarla, lo que habla a las claras de cómo afecta”, sostuvo en una charla en ElDía desde Cero el médico oncólogo Franco Ramello, uno de los organizadores e impulsores de la semana Juntos Hablemos de Cáncer. “Afortunadamente, hoy en día las personas se preocupan más por su salud y preguntan más, y eso es algo bueno. Se han mejorado las campañas de educación y prevención en lugares más críticos o donde se detecta más desinformación. Esto hizo que los pacientes lleguen a hacer una consulta más precoz, lo cual mejora las chances del tratamiento. Pero aún muchos llegan a la primera consulta con la enfermedad avanzada, sin haber preguntado a un médico antes. Por suerte son cada vez menos, pero siguen surgiendo casos así”, informó el médico. Ante el impacto que genera una patología como el cáncer, el médico alertó que el aumento de los casos no es sólo una sensación sino que los estudios demuestran que es una situación que se incrementa en todos lados. “Es una patología a nivel mundial que va en aumento, y no lo digo yo sino que está demostrado”, remarcó antes de abordar la situación local. “Puntualmente en la ciudad, hay que seguir haciendo estudios y no podemos quedarnos con análisis y datos que fueron surgiendo o situaciones del pasado. Toda información sirve, todo dato significa mayor especificad a la hora de hacer los estudios para saber realmente la realidad con la cual convivimos”, referenció. Ramello informó que el Registro Provincial de Tumores desde hace un año está actualizándose y que en la actualidad prácticamente está al día. “Esto significa que vamos a tener no sólo información de Gualeguaychú sino de toda la región y la provincia. Y eso nos va a demostrar donde estamos parados y hacia donde queremos apuntar como sociedad, principalmente en materia de salud pública”, especificó. “Sin tener información uno no puede programar una conduct6a de salud, necesitamos saber dónde estamos parados para poder organizarnos”, manifestó y agregó: “Es fundamental tener esa información, porque eso es lo que lleva a realizar políticas de salud que funcionen y sean efectivas”. “La tasa de desinformación está disminuyendo, y actividades como la semana Juntos Hablemos de Cáncer colaboran con esto, porque la gente comienza a formar sus conceptos de salud. Muchos se dan cuenta que estar sano no es sólo ir al médico y que este te diga lo que tenés que hacer, sino que además también es cuidarse a diario, comer sano. Todo eso también es salud, y no depende de nadie más que de uno mismo. La idea es que con las charlas que van a suceder la semana que viene toda la comunidad se acerque y escuche y pueda preguntar, porque las charlas son para todos. La idea es informarse, porque la salud es información”, concluyó.