Desde la oposición exigieron a las autoridades provinciales que retiren toda cartelería de “propaganda política” que se encuentre dentro de las escuelas y que emitan una circular alertando a los docentes y al personal educativo para que eviten la colocación de cualquier mensaje partidario, sea del espacio político que sea, dentro del ámbito de enseñanza.

La inquietud surgió en respuesta a las quejas de algunos padres de alumnos molestos porque en el ingreso a la Escuela Normal de Paraná se había colocado una foto de la vicepresidenta Cristina Fernández, acompañado de la leyenda “Todxs con Cristina”. Según dijeron esos mismos padres, las autoridades del establecimiento educativo se negaron a retirar el cartel. El establecimiento señalado es sede de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), a donde también presentaron las quejas.

El diputado provincial del PRO, Esteban Vitor, declaró que “las escuelas son un lugar para aprender, no para hacer política partidaria. Lamentablemente, no es la primera vez que el kirchnerismo quiere adoctrinar a los chicos en las escuelas, ya vimos lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires con manuales de propaganda o con la apropiación de fechas patrias. Por eso, desde Juntos por el Cambio, estamos decididos a que eso no ocurra ni en Paraná, ni en ninguna escuela de Entre Ríos”.

Por su parte, el ex concejal Emanuel Gainza y postulante a la intendencia por el PRO, aseguró que “desde nuestro lugar, vamos a trabajar para garantizar que la política partidaria no entre a las escuelas y para que las aulas sean un espacio que promueva el pensamiento crítico y la formación de ciudadanos libres. No debemos permitir que se utilice el ámbito educativo para adoctrinar a nuestros chicos”.

Gainza, quién además se desempeña como secretario de bloque de “Juntos por el Cambio” en el Concejo Deliberante, agregó que han presentado un proyecto repudiando la presencia de propaganda partidaria y exigiendo a las autoridades que “asuman la responsabilidad que les corresponde y garanticen a la comunidad que estos hechos no vuelvan a repetirse”.

Además de Vitor y Gainza, suscriben el repudio Uriel Brupbacher, Walter Rolandelli, Francisco Avero, Maximiliano Paulin, María Alejandra Viola, Ayelén Rodriguez Vagaría, Silvia Campos, entre otros.

También expresó su rechazo la dirigente radical Silvina García, que se postula para la intendencia de Paraná, igual que Gainza referenciada provincialmente con el aspirante a la gobernación Rogelio Frigerio.

“Consternados e indignados, desde Paraná Merece repudiamos enérgicamente el adoctrinamiento político que estamos viendo en las escuelas de nuestra ciudad, entre ellas la Escuela Normal Superior José María Torres”, dijo García.

La ex jueza de Faltas Municipal afirmó que “nuestros niños y adolescentes no deben tener ningún tipo de presiones ni influencias para direccionar su pensamiento. No podemos permitir que las autoridades dejen sin clases a la juventud y encima le laven la cabeza sobre qué y cómo pensar”.

“Solicitamos a las autoridades pertinentes que levanten la bandera de la educación y no de la mediocridad institucional”, enfatizó la dirigente del Movimiento de Afirmación Radical.

