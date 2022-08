En ese sentido, el proyecto que lleva las firmas de Juan Olano y Pablo Echandi consiste en el otorgamiento de microcréditos municipales a tasa cero por un monto total de hasta $ 70.000 a devolver hasta en 18 cuotas mensuales, iguales y consecutivas. “El programa ‘Tu Alquiler’ estará destinado a dar asistencia financiera y así minimizar el impacto económico que surge como consecuencia de los gastos iniciales que genera la celebración del contrato de locación de vivienda en nuestros vecinos y vecinas”, explicaron.

Según el proyecto en cuestión, podrán acceder al programa quienes cumplan con los siguientes requisitos: tener residencia en nuestra ciudad de al menos 4 (cuatro) años; trabajar en relación de dependencia o ser monotributista “A”, “B”, C o autónomo; no poseer antecedentes penales; no ser propietaria/o de bien inmueble alguno; no posean antecedentes financieros desfavorables y cualquier otro requisito que la autoridad de aplicación considere pertinente.

Precisamente, la iniciativa determina como autoridad de aplicación y ejecución del presente programa a la Secretaría de Producción y Desarrollo Económico; al tiempo que se crea el fondo de financiamiento del Programa “Tu Alquiler”, el cual se conformará con los recursos que se asignen presupuestariamente, en la medida de la disponibilidad existente.

Los concejales agregaron que “alquilar aparece como la única opción para gran parte de la población de nuestra ciudad y en ese sentido, afrontar los costos iniciales que se derivan de la suscripción de un contrato de locación para vivienda, implica cumplir con gastos muchas veces alejados de las posibilidades de los locatarios. Por eso entiendo que el Estado municipal debe estar presente y tratar de dar respuestas a este tipo de demandas de la población ya que esta línea de microcréditos posibilitará que muchas familias gualeguaychuenses puedan acceder a un alquiler de una casa digna”.

“El monto y la cantidad de crédito dependerán de la disponibilidad que la Municipalidad tenga. Hay opciones de recorte presupuestario en áreas no sensibles o donde se puede abocar personal de planta a realizar tareas en vez de contratar a terceros. Pero este tema es muy importante para muchos vecinos y esta sería una manera concreta de ayudarlos”, resumieron.