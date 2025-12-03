Los 127 diputados nacionales electos en las legislativas del 26 de octubre jurarán este miércóles en la sesión preparatoria de la Cámara Baja que comenzará a las 13, presidida por Martín Menem. Por Entre Ríos jurarán cinco legisladores: tres del oficialismo y dos del peronismo. El pase de Francisco Morchio a La Libertad Avanza confirmado este martes marcó el clima político previo a la jura.

Los nuevos entrerrianos que se suman a la Cámara Baja nacional cuando asuman el 10 de diciembre son Andrés Laumann (La Libertad Avanza), Alicia Fregonese (PRO) y Darío Schneider (UCR), los tres electos en la coalición que formaron el gobernador Rogelio Frigerio y los hermanos Milei; y por el peronismo Guillermo Michel y Marianela Marclay, electos por la lista Fuerza Entre Ríos.

En los casos de los oficialistas Laumann, Fregonese y Schneider, anticiparon que se integrarán a bloques distintos: el primero a LLA, la actual presidente del CGE al del PRO y el saliente ministro de Infraestructura al radicalismo. De todos modos, esto se terminará de confirmar a partir del 10 de diciembre cuando se oficialice la nueva composición de la Cámara.

El pase de Francisco Morchio del bloque Encuentro Federal al de La Libertad Avanza conocido este martes terminó de plasmar el compromiso del gobernador Frigerio con el gobierno nacional, por lo que no pueden descartarse más mudanzas al bloque oficialista en Diputados. El salto del legislador gualeyo le dio la primera minoría a la bancada violeta.

Quiénes son

Andrés Laumann es de Paraná y compitió como candidato a intendente de la ciudad por LLA en 2023. Es uno de los conductores de la fuerza en la provincia y tiene línea directa con los hermanos Milei. Se autodefine como “demócrata conservador” y está vinculado laboralmente a empresas de movilidad eléctrica. Su pareja, Débora Todoni, es diputada provincial de La Libertad Avanza y su cuñada, Romina Todoni, es concejal libertaria en Paraná.

Alicia Fregonese es desde diciembre de 2023 presidenta del Consejo General de Educación (CGE) de Entre Ríos, cargo que podría ocupar hasta el 9 de diciembre, último día antes de asumir en el Congreso. Ya fue diputada nacional de Entre Ríos por el PRO entre 2017 y 2021.

Darío Schneider es el ministro de Infraestructura y Servicios de la provincia en la gestión Frigerio. Fue intendente de la ciudad de Crespo en dos períodos entre 2015 y 2023 y es un referente del radicalismo en la provincia. En las legislativas nacionales de 2021 compitió en las internas de Juntos por el Cambio con una lista 100% radical frente a la propuesta que entonces encabezó Frigerio.

Guillermo Michel es abogado y contador de Gualeguaychú. Fue funcionario de larga trayectoria dentro de la AFIP, donde llegó a ser director general de la Aduana Nacional durante el período de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía entre 2022 y diciembre de 2023, cuando asumió el gobierno nacional de Javier Milei.

Marianela Marclay fue concejal y es la actual secretaria de Desarrollo Social y Educación de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, en la intendencia de José Eduardo Lauritto.

Los cinco flamantes diputados nacionales electos por Entre Ríos reemplazarán en diciembre a los representantes de la provincia que dejarán la Cámara Baja: Atilio Benedetti, Marcela Ántola, Nancy Ballejos, Carolina Gaillard y Tomás Ledesma.

Fuente: Ahora