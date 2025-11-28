Desde las 11 de la mañana, el Senado de la Nación celebró la sesión especial dedicada a aprobar los diplomas y tomar juramento a los nuevos legisladores que comenzarán su mandato el 10 de diciembre, tras obtener los resultados electorales el pasado 26 de octubre.

En este contexto juraron los representantes de Entre Ríos: Romina Almeida (LLA), Adán Humberto Bahl (PJ) y Joaquín Benegas Lynch (LLA). Los legisladores entrerrianos que salieron son: Alfredo De Angeli (PRO), Stella Maris Olalla (UCR) y Stefanía Cora (PJ), quien ingresó como reemplazo de Egdardo Kueider.

Cabe destacar que durante el juramento Bahl y Almeida estuvieron acompañados por sus familias, mientras que Benegas Lynch fue solo.

¿Cómo queda dividido el Senado?

Tras la votación del 26 de octubre, la composición del Senado de la Nación presenta cambios significativos en la distribución de fuerzas. El peronismo de Fuerza Patria contará con 28 bancas, seis menos que las 34 actuales, tras obtener 9 de las 15 bancas que tenía en juego. La Libertad Avanza logró un avance notable, pasando de 7 a 20 senadores al sumar 13 escaños, situándose como la segunda fuerza en número de bancas.

Por su lado, la Unión Cívica Radical (UCR) reducirá su presencia de 13 a 9 representantes, sin haber sumado nuevas bancas en esta elección y perdiendo cuatro. El PRO baja de 8 a 6 senadores, también sin obtener nuevos escaños y restando dos.

Por su parte, los bloques de carácter provincial y regional alcanzan 6 bancas, una más que en la cámara anterior, con dos nuevos integrantes. Finalmente, Provincias Unidas pierde dos representantes y pasa de 5 a 3 senadores, luego de no obtener bancas en juego.

Fuente: APFDigital