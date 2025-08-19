La madre de Ian Moche, el niño con autismo que el presidente Javier Milei decidió atacar por redes sociales, habló acerca del fallo judicial que rechazó el pedido de la familia del joven para que el mandatario borre un tweet por el que Ian fue agredido por los seguidores de La Libertad Avanza.

Consultada acerca de cómo recibieron el fallo del juez Alberto Osvaldo Recondo, Marlene Spesso sostuvo que su hijo, Ian, dijo que “si salía a favor, creía en la justicia, sino, sería una injusta justicia”.

“Andrés Gil Domínguez (el abogado constitucionalista que presentó el amparo) nos planteó que esta era una posibilidad”, agregó.

La madre del joven autista lamentó el hecho y lo tildó de “muy doloroso” ya que “no piden mucho”, solo que el presidente Javier Milei borre el retweet de esa publicación.

“No sería tan complicado, pero para el juez el derecho a la libre expresión está por encima de un menor y el derecho de las infancias también está por debajo del Presidente”, dijo, al mismo tiempo que insistió que este fallo no le sorprende por los “antecedentes” del magistrado.

En este sentido, para la madre, lo que más le dolió a Ian fue “lo que viene detrás” del tweet del presidente.

“Ayer un diputado publicó, retuiteó, “la tenés adentro autista boludo y tu vieja también”. Lo hizo Agustín Romo, diputado de La Libertad Avanza”, afirmó.

“Ayer una mamá me decía algo cierto: que se dejen ver, porque la gente necesita ver quiénes son. ¿Quién le puede decir boludo a un niño autista y verlo como gracioso? Lo peor que tiene su presidente no es su violencia, sino su séquito. Eso me preocupa mucho”, cerró.