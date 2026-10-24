Con el ánimo por las nubes tras el contundente paso en octavos de final, Juventud Unida pondrá en marcha esta noche otra parada brava en su ilusión de pelear el ascenso al Torneo Federal A. El conjunto albiceleste visitará a Social Achirense en el partido de ida de los cuartos de final de la Región Litoral Sur del Torneo Regional Federal Amateur.

El encuentro se disputará desde las 20 horas en el estadio Guillermo Bonnin, ubicado en Colonia Las Achiras, con arbitraje del concordiense Víctor Mora, secundado por Selene Páez, Exequiel Konsevich y Martín Leiva.

El Decano llega a esta instancia en un momento dulce y con la chapa de candidato tras abrochar una fase brillante. Luego de ganar invicto la Zona 7, destrozó en octavos a Don Bosco de Paraná con un categórico 8 a 3 en el global (4-2 en la ida y un lapidario 4-1 en La Vía).

Aquel rendimiento colectivo dejó tan conforme al cuerpo técnico que el entrenador Daniel Waldner decidió repetir el mismo once inicial que goleó a los paranaenses. Así, Juventud saltará a la cancha con: Francisco Peralta; Matías Labaroni, Dante Verón, Patricio Pizarro y Federico López; Sergio Olano, Santiago Benítez, Facundo Maldonado y Luciano Maidana; Agustín Benedetti y Damián De Hoyos.

Del otro lado estará un conocido de la casa: Social Achirense. El dueño de casa llega entonado tras eliminar a Comunicaciones de Concordia (3-1 y 2-1) y de finalizar escolta del propio Juventud en la fase de grupos, a apenas un punto de diferencia.

Ambos se conocen a la perfección. En la etapa clasificatoria, el Decano se impuso por 2-1 en Gualeguaychú —con firmas de Benedetti y Maidana— e igualó 1-1 en el Bonnin, donde otra vez mojó el goleador albiceleste.

El que logre imponerse en esta serie de cuartos de final se medirá en la siguiente ronda contra el vencedor del cruce paranaense entre Atlético Paraná y Atlético Neuquén, que abrirán su llave este sábado en el estadio Pedro Mutio.