Estuvieron a disposición del entrenador más de 20 futbolistas.

La planificación de la pretemporada marca que el plantel tendrá dos semanas de trabajos de adaptación tras el párate por vacaciones, luego comenzará con la etapa más fuerte de la preparación física y finalizará la misma con trabajos con pelota buscando llegar de la mejor manera posible al inicio del campeonato.

En esta primera jornada de entrenamientos fueron de la partida tres de los refuerzos que Juventud cerró para afrontar el Torneo Federal A. Estuvieron presentes el arquero Lucas De León, el lateral Martín Erramundegui y el defensor central Ricardo Villalba. Todos jugadores que ya vistieron la camiseta del albiceleste bajo la conducción de Acosta y volvieron para jugar esta temporada.

juventud entrenamiento

Quienes no estuvieron pero se sumarían en los próximos días son el volante Hernán Vargas, a quien Acosta dirigió en Central Norte de Salta y Chaco For Ever, y el delantero Renzo Reynaga, proveniente de Boca Unidos de Corrientes y surgido de las inferiores de Rosario Central.

En cuanto a las bajas que sufrió Juventud, se destacan las de sus dos mejores jugadores: el volante Leandro Larrea que se incorporó a Villa Dálmine y el goleador Franco Lonardi, que seguiría su carrera en Estudiantes de Buenos Aires. Tampoco siguen Elías Amarillo, Federico Fiorotto, Rubén Piaggio, Gustavo Gallay y David Telechea.

El Decano volverá a trabajar mañana en su estadio con el plantel dividido en grupos, a la espera de novedades sobre un torneo que todavía no tiene ni fecha de arranque ni formato confirmado.