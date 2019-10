Juventud busca cambiar su imagen y tratar de sumar ante Boca Unidos

No es bueno el presente de Juventud Unida en el Federal A, el equipo transita por un camino poco claro en cuanto a su juego, no consigue afianzar una idea y los resultados no llegan de la forma esperada.

Tras un muy pobre 0 a 0 ante Douglas Haig, el equipo de Miguel Fullana tendrá una compleja parada esta noche en Corrientes, visitando a un Boca Unidos plagado de figuras, pero que viene de perder por goleada 6 a 2 ante Central Norte en Salta por la última fecha.

En la corta semana de trabajo Fullana, como sucede a lo largo del torneo, ha dado pocos indicios en cuanto a la formación titular. Se presume que Gonzalo Rodríguez podría volver al equipo titular en lugar de Juan Fernando Alfaro, manteniendo el resto de los jugadores que fueron de la partida ante Douglas Haig. Además, se lesionó Leandro Larrea, uno de los jugadores que parecía número fijo por derecha, siendo Pablo Alza su candidato a reemplazarlo, corriendo a Neri Bandiera a jugar como extremo por derecha.

Lo que queda claro, es que pese a la falta de resultados y a los rendimientos bajos en líneas generales del equipo, el DT se mantiene aferrado a su conservador esquema de tres volantes centrales, sumado a dos extremos y un solo delantero de punta, que será nuevamente Franco Lonardi, un jugador de características bien diferentes a las de un centrodelantero natural.

La idea del entrenador será poder dar pelea en la mitad de la cancha, hacerse de la pelota para explotar la velocidad de Bandiera y Alza por los costados y Lonardi jugando a espaldas de los centrales del local, algo que muy pocas veces ha podido conseguir en lo que va del torneo, a excepción de algunos minutos contra DEPRO, en donde el equipo pudo dominar el partido desde la idea central del técnico.

Del lado de Boca Unidos, el elenco correntino viene de perder por goleada 6 a 2 en su última presentación en Salta. En la semana, el entrenador Daniel Teglia probó algunas variantes: en el medio entrenó Martín Fabro en lugar de Miguel Caneo, lo que marcaría el regreso al once inicial del ex jugador de Independiente. Por su parte, Fernando Alocco en la defensa ingresó por Ronald Huth y Fabio Godoy en lugar de Rolando Ricardone, mientras que en la zona media, Rodrigo Migone ocupó el lugar del lesionado Antonio Medina.

FICHA

Cancha: Complejo Leoncio Benítez – Hora: 21.30 – Árbitro: Rodrigo Rivero (S. del Estero)

Boca Unidos

José Aquino

Ariel Morales

Fabio Godoy

Fernando Alocco

Leonardo BAroni

Brian Lluy

Martín Ojeda

Rodrigo Migone

Martín Fabro

Cristian Núñez

Gabriel Morales

DT: Daniel Teglia

Juventud Unida

Cesar Horst

Nicolás Trejo

Facundo Vega

Damián Zadel

Eduardo Buruchaga

Juan Sánchez

Juan Luis Alfaro

Gonzalo Rodríguez

Pablo Alza

Neri Bandiera

Franco Lonardi

DT: Miguel Fullana