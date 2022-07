Luego de dos partidos seguidos de visitante, en los cuales pese a haber sumado un solo punto, se pudo mantener fuera de la zona de descenso directo, Juventud Unida tendrá un duro compromiso en La Vía, recibiendo desde las 14.30 a Juventud Antoniana de Salta, uno de los rivales directos que tiene el Decano en la pelea del fondo, que llega entonado luego de haber sumado un buen triunfo de local.

El equipo de Javier Lenciza viene de igualar sin goles en su visita a Crucero del Norte en un partido flojo, donde si bien Juventud no pasó sobresaltos ante un rival que no le pateó al arco, tampoco fue productivo lo hecho por el Decano en ataque, contó con pocas chances y no las supo aprovechar, aunque terminó valorando el punto conseguido fuera de casa.

Para el choque ante los salteños, el entrenador podrá volver a contar con el goleador Nicolás Heiz, que cumplió una fecha de suspensión en la pasada jornada y seguramente formará dupla ofensiva con Laureano Doello. Por otro lado, se aguardará hasta último momento la evolución del arquero Emilio Rébora, que estuvo ausente contra los misioneros y en caso de no llegar al ciento por ciento, volverá a ser reemplazado por Enzo López.

Asimismo, podría haber otras modificaciones en el medio, donde retornaría Cristian Curuchet en lugar del juvenil Corbalán, manteniendo el esquema defensivo con Rodrigo Giménez de lateral derecho y Nicolás Trejo en la zaga central junto a Federico Marchesini.

Seguí el partido en vivo por www.radiocerofm.com (FM 104.1) o www.eldiaonline.com

Del lado de Antoniana, viene de superar a Boca Unidos 2 a 1 el pasado lunes y si entrenador Pablo Martel no introduciría cambios en el equipo titular, aunque por una molestia, aguardará a último momento para saber su podrá contar con el goleador Julio Cáceres.

FORMACIONES

Juventud Unida

Enzo López; Rodrigo Giménez, Nicolás Trejo, Federico Marchesini, Juan Manuel Marital; Leandro Larrea, Gonzalo Saucedo, Cristian Curuchet, Juan Francsico Pereyra; Nicolás Heiz y Laureano Doello. DT: Javier Lenciza



Juventud Antoniana

Nicolás Sequeira; Jesús Calderón, Walter Juárez, Matías Mariatti, Jorge Velazco; Matías Sproat, Osvaldo Young, Gustavo Mbombaj, Enzo Vargas; Matías Pato y Julio Cáceres. DT: Pablo Martel.



Cancha: Juventud Unida

Hora: 14.30

Árbitro: Bruno Amiconi (Salto)