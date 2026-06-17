Juventud Unida, líder absoluto del Torneo Apertura de Primera A “Eduardo Barbosa”, enfrentará a Pueblo Nuevo con el objetivo de cerrar la primera rueda con puntaje ideal. El partido se disputará en el estadio La Ciudadela desde las 22.

El equipo dirigido por Daniel Waldner viene de golear como local a Central Entrerriano por 4-0 en el clásico y le sacó siete puntos de ventaja a su escolta, Juventud Urdinarrain, con un partido menos.

Por su parte, el Sabalero, de campaña irregular, rescató un valioso empate 1-1 en su visita a Central Larroque el pasado fin de semana e intentará convertirse en el primer equipo en quitarle puntos a Juventud en el torneo.

Mañana, en tanto, Sarmiento será local frente a Independiente en el Estadio Municipal desde las 21.15, en el encuentro pendiente de la undécima fecha.