Por la quinta fecha de la fase regular de la Liga Provincial de Mayores (Pre-Federal), por la zona 4, Juventud Unida buscará dar el golpe esta noche ante Atlético Tala y sumar su primer triunfo, que se le hizo muy cuesta arriba en sus cuatro anteriores presentaciones.

El equipo dirigido por Aldo Risso debutó con derrota como local ante Centro Bancario (55-68) y después sumó tres derrotas abultadas frente a Luis Luciano (51-90, visitante), Zaninetti (39-91, local) y BH de Gualeguay (54-88, visitante). Por su parte, Atlético Tala tuvo un comienzo irregular con dos victorias, ambas en su estadio, e igual cantidad de derrotas, todas en la ruta.

El conjunto talense cuenta con un plantel con jugadores de experiencia y que formaron parte de la última temporada de la Liga Federal, como el inoxidable Isaac Monti, Damián Echazarreta y Gian Franco Nicotra, ex Juventud Unida y Racing en nuestra ciudad, entre otros.

El Decano, con su equipo plagado de juveniles y con Abel Pascual y Francisco Dorregaray como hombres de mayor recorrido, buscará dar la sorpresa y regalarle la primera victoria a su público.

En los otros partidos de la zona 4, sobresale el duelo uruguayense entre Zaninetti y el líder invicto Regatas, mientras que, Peñarol recibirá a BH de Gualeguay y Luis Luciano viajará a esa ciudad para enfrentar a Centro Bancario. Todos los partidos se pondrán en marcha a las 20.