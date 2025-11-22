Juventud Unida tendrá su quinta presentación en la temporada -tercera como local- y buscará su primer objetivo: abrochar la clasificación a los octavos de final de la Región Litoral Sur. El Decano lidera la zona 3 con 10 puntos, 3 más que Parque Sur y 4 más que Atlético Villa Elisa, quienes mañana se enfrentarán entre sí.

El choque entre los de Concepción del Uruguay y los de Villa Elisa, en cual uno o los dos dejarán puntos en el camino, le permitirá a Juventud asegurar el pase a octavos de final con un empate. Mientras que una victoria, le garantizará el primer puesto, a falta de una fecha, para tener -a priori- un cruce más accesible en el inicio de los playoffs.

Juventud Unida, que marcha invicto y sin recibir goles hasta el momento, viene de igualar 0-0 en su visita a Parque Sur, mientras que Unión y Fraternidad, último y sin unidades, fue goleado 7-2 contra Atlético Villa Elisa, en lo que fue su última presentación como local, ya sin chances de avanzar en el torneo.

De no mediar inconvenientes físicos y a la espera de la evolución del volante central Facundo Britos, quien se perdió el último partido por una molestia física, el once inicial de Miguel Fullana podría ser con: César Horst; Nicolás Trejo, Matías Labaroni, Damián Zadel y Federico López; Joaquín Acevedo, Britos, Aramis Serafini o Luciano Pizarro, Santiago Benítez y Sergio Olano; Marcelo y Luis Rivarola.

En el otro partido de la zona, Atlético Villa Elisa recibirá mañana a las 19 a Parque Sur, en un encuentro crucial por la clasificación. El local necesita ganar, ya que luego vendrá a Gualeguaychú, mientras que Parque Sur con un empate quedará bien perfilado de cara a la última fecha, dado que recibirá al ya eliminado conjunto de San Salvador.