El Decano y el Gato igualaron en uno en el estadio de La Vía tras los 90 minutos reglamentarios y el pasaje a la siguiente instancia del Torneo Regional Federal Amateur se resuelve desde los doce pasos, luego del 0-0 registrado en la ida.

Maximiliano Ibáñez había puesto en ventaja a la visita a los 25 minutos del primer tiempo, mientras que Joaquín Acevedo estampó la igualdad definitiva a los 17 del complemento. El encuentro estuvo marcado por un flojo arbitraje de Facundo Fogliatti y las expulsiones en la etapa inicial del futbolista visitante Facundo Cima (29') y del técnico local Daniel Waldner.