Finalmente el Juve se sacó la mufa y pudo celebrar su primera victoria en el Pre-Federal. Había estado cerca el jueves en Villaguay, donde terminó cayendo ante Huracán en un cierre parejo y este domingo en su cancha, derrotó apretadamente a Sarmiento 66-65 para sumar su primer éxito en la competencia provincial.

Partiendo desde la defensa, pudiendo controlar a algunas de las principales armas ofensivas del Rojo y repartiendo muy bien el goleo en ofensiva, los de Leo Villagra terminaron sumando dos puntos con merecimiento más allá de lo ajustado del resultado.

Facundo Bianchi con 17 puntos fue el goleador del Decano, el base Laureano Legaria anotó 16, en tanto que el escolta Mateo Leissa y el pivot Fabricio Gentile anotaron 14 puntos, en el caso de Gentile sumando además 10 rebotes. Del lado de Sarmiento, el escolta Tomás Fabricius se destacó con 22 puntos, Fernando Zalazar anotó 11 y Leandro Coliguante 10.

En el otro partido de la Zona 1, La Armonía de Colón derrotó a Independiente de La Paz 81-63, con 20 puntos de Leandro Quarroz y 18 de Galo Impini, mientras que Justo Catalín con 16 se destacó en los de La Paz.

En la Zona 2, Zaninetti superó a Urquiza de Santa Elena 80-73 con 23 puntos de Damián Etchazarreta y 21 de Juan Francisco Boffelli, en tanto que Luciano Coppelo anotó 19 en los de Santa Elena. Finalmente, Ferro de San Salvador logró su primera victoria con un triunfo clarísimo sobre Parque de Villaguay 82-48.

POSICIONES

Zona 1: La Armonía 7; Huracán de Villaguay, Sarmiento e Independiente de La Paz 6; Juventud Unida 5.

Zona 2: Peñarol de Tala 7; Parque de VIllaguay, Zaninetti y Urquiza 6; Ferro de San Salvador 5.