Juventud debutara de local en la nueva temporada del Torneo Federal A

El debut de Juventud Unida será de local, recibiendo el domingo 1 de septiembre a Central Norte de Salta, uno de los equipos ascendidos del Regional Federal, en la segunda fecha quedará libre y en la fecha 3 viajará a Chaco para enfrentar a Sarmiento de Resistencia.

El torneo comenzará el primer domingo de septiembre y se extenderá en la primera rueda hasta el domingo 7 de diciembre, jugándose dos fechas fijas, la octava el sábado 19 de octubre y la décima el jueves 24.

En la segunda rueda, el torneo se reiniciará el último fin de semana de enero, con Juventud viajando a Salta, finalizando la etapa clasificatoria el domingo 3 de mayo sin fechas fijas entre semana.

Al cabo de la primera fase, los dos ascensos directos se definirán mediante dos hexagonales por zona. Los seis primeros de cada zona jugarán entre sí a una sola rueda, donde los primeros de cada una de ellas ascenderán a la Primera Nacional 2020/2021. Los ubicados en las tres primeras posiciones jugarán un partido más como local, en tanto que los descensos serán para los dos últimos de cada una de las zonas clasificatorias.

El Fixture del Decano

Fecha 1: Local vs Central Norte de Salta; Fecha 2: Libre; Fecha 3: Visitante vs Sarmiento de Resistencia; Fecha 4: Local vs San Martín de Formosa; Fecha 5: Visitante vs Sportivo Las Parejas; Fecha 6: Local vs Güemes de S. del Estero; Fecha 7: Visitante vs DEPRO; Fecha 8 (Sábado 19/10): Local vs Douglas Haig; Fecha 9 (Jueves 24/10): Visitante vs Boca Unidos; Fecha 10: Local vs Chaco For Ever; Fecha 11: Visitante vs Crucero del Norte; Fecha 12: Local vs Unión de Sunchales; Fecha 13: Visitante vs Sp. Belgrano de San Francisco; Fecha 14: Local vs Gimnasia C. del Uruguay; Fecha 15: Visitante vs Defensores de Belgrano VR.