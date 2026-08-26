Juventud Unida pondrá en marcha una nueva ilusión en la categoría más federal y cuarta en la escala del fútbol argentino este domingo en el estadio “La Vía”.

En ese sentido, en las últimas horas la dirigencia de la entidad de Alsina 60 dio a conocer los precios de las entradas y cómo adquirirlas, tanto para socios como para no socios.

El ingreso a la popular tendrá un valor de $7.000 para socios y $10.000 para no socios. El acceso a la tribuna de cemento costará $12.000 para socios y $17.000 para no socios, mientras que las plateas tendrán un costo de $17.000 para los socios y $25.000 para los no socios.

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También se podrán adquirir abonos para los tres encuentros que Juventud disputará como local en la primera fase, con los siguientes precios: $25.000 para socios en la tribuna de cemento, $35.000 para socios en platea, $45.000 para no socios en la tribuna de cemento y $70.000 para no socios en platea.

Las entradas ya se pueden comprar a través del carnet digital y en la secretaría del club, mientras que los abonos ya se encuentran disponibles a través del sistema.

Los no socios, en tanto, pueden adquirir sus tickets a través de https://cdju.brio.club/eventos, enlace que también se encuentra disponible en la biografía del perfil de Instagram de la institución.