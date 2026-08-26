Juventud Unida dio a conocer los precios de las entradas y los puntos de venta para el debut en el Torneo Regional Federal Amateur
El equipo dirigido por Daniel Waldner recibirá este domingo, desde las 16, a Social Achirense, en su primer partido de la temporada oficial, en busca de uno de los cuatro ascensos al Torneo Federal A.
Juventud Unida pondrá en marcha una nueva ilusión en la categoría más federal y cuarta en la escala del fútbol argentino este domingo en el estadio “La Vía”.
En ese sentido, en las últimas horas la dirigencia de la entidad de Alsina 60 dio a conocer los precios de las entradas y cómo adquirirlas, tanto para socios como para no socios.
El ingreso a la popular tendrá un valor de $7.000 para socios y $10.000 para no socios. El acceso a la tribuna de cemento costará $12.000 para socios y $17.000 para no socios, mientras que las plateas tendrán un costo de $17.000 para los socios y $25.000 para los no socios.
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También se podrán adquirir abonos para los tres encuentros que Juventud disputará como local en la primera fase, con los siguientes precios: $25.000 para socios en la tribuna de cemento, $35.000 para socios en platea, $45.000 para no socios en la tribuna de cemento y $70.000 para no socios en platea.
Las entradas ya se pueden comprar a través del carnet digital y en la secretaría del club, mientras que los abonos ya se encuentran disponibles a través del sistema.
Los no socios, en tanto, pueden adquirir sus tickets a través de https://cdju.brio.club/eventos, enlace que también se encuentra disponible en la biografía del perfil de Instagram de la institución.