No fue el cierre de primera ronda esperado para Juventud, especialmente porque cometió dos errores tempraneros que le terminaron costando muy caro, encontrándose 2 a 0 abajo cuando recién se habían jugado 5 minutos de partido.

Todavía no se habían ni acomodado cuando los locales se colocaron en ventaja, tras una pelota que recuperó Morales en el medio, mandó un pase largo a espaldas de Marchesini, que no dominó y lo madrugó Font, que se fue solo ante Rébora y definió cruzando la pelota al segundo palo, para poner al Lobo 1 a 0 cuando no se había jugado un minuto de partido.

Juventud quiso adelantarse, pero cuando Sportivo fue de nuevo en profundidad volvió a convertir. Cuando se jugaban 5 minutos, Romero y Pizzichini armaron una buena jugada por el medio, la pelota le quedó a Bracamonte que no alcanzó a rematar trabado por Marital, pero en la segunda jugada apareció Salvatierra para empujarla ante un Rébora desprotegido y marcar el segundo de los locales.

Con dos goles a su favor, Las Parejas manejó mejor la pelota, controló el juego en el medio y cada vez que atacó con determinación fue profundo y peligroso. Lo tuvo Salvatierra en una pelota sucia que terminó en los pies del delantero pero Marchesini alcanzó a cruzar justo y un par de minutos después, Bracamonte fue de la punta al medio y metió un derechazo que pasó cerca del palo derecho de Rébora.

Juventud tuvo poco futbol, mucho empuje en Curuchet y Giménez por los costados, la movilidad de Heiz buscando a todas, pero sin claridad, jugando lejos del arco de los locales. Apenas un par de centros de Marital proyectado por izquierda que no fueron problema para el fondo de los locales, fueron los pocos avisos que dio el equipo de Lenciza a lo largo del primer tiempo, que Sportivo manejó con criterio a partir de los goles tempraneros.

En el complemento, Lenciza mandó a cancha a Shell Grané para equilibrar el mediocampo y a Olano por un intrascendente Curuchet, pero no pudo modificar nada de lo que había sucedido en la primera mitad. Juventud no tuvo profundidad, los delanteros quedaron aislados y perdieron casi siempre ante los dos centrales del local, sin generar ninguna situación de real peligro para el arquero Lencina, que fue un espectador privilegiado del partido.

Sportivo quiso acelerar, sin arriesgar demasiado con dos goles de ventaja, pero con par de corridas de Salvatierra y una entrada profunda de Bracamonte, que no pudo contra el buen achique de Emilio Rébora, quien tras esa jugada se fue lesionado, dejando su lugar a Enzo López.



No pasó demasiado en el partido, Sportivo manejó el trámite y Juventud casi nunca pudo sorprender. Cuando se jugaba tiempo cumplido, Olivera mandó un centro cerrado que el zaguero Alan Vester anticipó por sobre la defensa de Juventud para poner el tercero y sellar la goleada del Lobo.

Juventud no cerró de la mejor forma la primera rueda, es cierto que de local se mostró como un equipo cambiado en relación al pésimo arranque de torneo, aunque todavía en la gestión de Lenciza le falta afianzarse como visitante, nuevamente le convirtieron muy temprano y los dos goles en menos de cinco minutos, fueron clave para que Sportivo Las Parejas gane el encuentro sin demasiada oposición. Las caídas de Defensores de Villa Ramallo y Atlético Paraná lo mantienen fuera de la zona roja, pero el margen de error empezará a achicarse en la segunda rueda, donde habrá que sumar y empezar a despegarse del fondo para poder jugar con relativa tranquilidad.

FICHA

Sp. Las Parejas 3

P. Lencina; J. Vaschetto, M. Polacchi, A. Vester, J. Gauna; F. Pizzichini, M. Morales, P. Romero, J. Font; L. Bracamonte y D. Salvatierra. DT: Gustavo Raggio

Juventud Unida 0

E. Rébora; N. Trejo, F. Marchesini, G. Saliadarre, J. Marital; R. Giménez, G. Saucedo, L. Larrea, C. Curuchet; L. Doello y N. Heiz. DT: Javier Lenciza

Estadio: 4 de Septiembre

Goles: 1' Jonathan Font (SLP); 5' Daniel Salvatierra (SLP); 90' Alan Vester (SLP)

Cambios: A. Alcaraz x J. Font, P. Olivera x M. Morales, S. Gutiérrez X L. Bracamonte, M. Sperdutti x D. Salvatierra (SLP); S. Olano x C. Curuchet, I. Shell Gerané x G. Saliadarre, E. López x E. Rébora, G. Palacios x J. Marital, F: Pereyra x L. Larrea (JU)

Árbitro: Brian Ferreyra (Venado Tuerto)

RESULTADOS

Sábado

Atlético Paraná 1 - Gimnasia CdelU 2

Crucero del Norte 0 - Boca Unidos 0

Domingo

DEPRO 1 - Sarmiento de Chaco 1

Gimnasia y Tiro 1 - Racing de Córdoba 1

San Martín Fsa. 1 - Douglas Haig 1

Sp. Las Parejas 3 - Juventud Unida 0

Unión Sunchales 3 - Sp. Belgrano 1

Central Norte 2 - Def. de Belgrano VR 0

Libre: Juventud Antoniana

POSICIONES

Racing de Córdoba 36; Central Norte 33; Sarmiento de Chaco y Sp. Las Parejas 28; Douglas Haig 26; San Martín Fsa. y Gimnasia y Tiro 25; Gimnasia CdelU y Crucero del Norte 23; Sp. Belgrano y Unión de Sunchales 18; Boca Unidos 17; Juventud Antoniana 16; DEPRO 15; Juventud Unida 13; Def. de Belgrano VR y Atlético Paraná 12.