Juventud empató con Defensores de Ramallo y dejó pasar una gran chance

El partido fue parejo, los dos buscaron estudiarse un largo rato. Juventud, de nuevo con Juan Luis Alfaro de lateral y Trejo en la cueva, más Vargas como delantero bien abierto por la derecha, trató de abrir el juego y buscar a Fiorotto que se ofreció como referencia de punta, mientras que los visitantes se pararon con cinco en el fondo y cuando tuvieron el balón, soltaron a sus laterales para tratar de generar peligro.

Juventud lanzó a Abraham por izquierda lo asoció con Reynaga por allí generó alguna chance, especialmente en una trepada del lateral que llegó al fondo y buscó a Fiorotto pero un defensor terminó sacándola al corner y un par de minutos más tarde, desde la derecha llegó un tiro libre que ejecutó Pereyra, la pelota fue al segundo palo y cuando Reynaga se aprontaba para definir, el defensor Albornoz la mandó al corner.

Defensores tardó en salir de su campo pero cuando lo hizo mostró criterio para jugar la pelota y tuvo dos situaciones, primero con una pelota que manejaron Monzón con Coronel por derecha, el centro del delantero le cayó a Laena quien se demoró para definir permitiendo un cruce de Juan Luis Alfaro. Sobre los 25 llegó la más clara de Defensores, a la salida de un corner, Coronel lo buscó a Cervera dentro del área, el delantero de media vuelta sacó un zurdazo claro que le terminó errando al arco con De León regalado sin poder intervenir.

Sobre llegó la polémica en el partido, Fiorotto aguantó ante un defensor y quiso meter un centro, la pelota dio en la mano de Martínez, sin intención pero en un penal cobrable, pero el árbitro Cesar Ceballos optó por dejar seguir. No hubiera pasado nada si el mismo juez, dos minutos después, no sancionaba como mano de Brienzo una situación similar, que generó reproches de la gente. Enseguida, Vargas cayó dentro del área, no pareció penal, el árbitro no sancionó y ahí si la gente explotó, el Beto Acosta protestó de más y se fue expulsado a instancias del cuarto árbitro y el partido se picó sin necesidad.

En ese revoleo Juventud tuvo ímpetu para tener alguna posibilidad, a los empujones llevó a su rival para el área y tuvo una clarísima tras una pelota que bajaron al medio del área para Cachete Pereyra que le pegó al arco y el zaguero Albornoz terminó cruzando justo al corner.

En el segundo tiempo de entrada no pasó demasiado hasta que cuando se jugaban 7 minutos, Vargas ganó un corner por la derecha, el centro lo mandó Pereyra, Fiorotto metió un gran cabezazo al ángulo que el arquero alcanzó a manotear, pero la dejó viva y en medio de un mar de piernas apareció Juan Fernando Alfaro para empujarla y hacer explotar La Vía.

Con el gol y la ventaja Juventud se afirmó, crecieron lo Mellizos Alfaro y a los 15, de una pelota que ganó Juan Luis, Fiorotto se fue solo y definió cruzado y afuera cuando por adentro esperaba Reynaga.

Juve-Ramallo-2.jpeg

Los dos mandaron cambios, daba la sensación de que Juventud controlaba el partido, hasta que a los 28 llegó un centro largo que Fornillo no alcanzó a tocar bien, la pelota se fue afuera pero el línea -muy mal ubicado- sancionó corner. De ese tiro de esquina le dio Ceballos y Germán Cervera, increíblemente solo dentro del área, metió un cabezazo que empató el partido.

El empate terminó con las intenciones y las ideas de Juventud, que nunca más pudo generarle peligro a su rival, buscó con pelotazos, alguna corrida de Reynaga pero poco más, mientras que a Defensores tampoco le sentó mal el empate y terminaron dividiendo un punto que, por el momento, los deja a los dos en zona de clasificación pero sin el pasaje asegurado.