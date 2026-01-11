Juventud Unida sufrió el domingo pasado su primera derrota en la presente temporada, un revés que lo obliga a ganar por al menos dos goles para forzar la definición por penales y sostener el sueño de ascender al Torneo Federal A. En Pronunciamiento, el Depro lo sorprendió con dos goles en los primeros 20 minutos, una desventaja que luego resultó difícil de revertir.

El escenario es atípico para el albiceleste, que en sus tres participaciones en el Regional Amateur apenas había sufrido una derrota en los 90 minutos, registrada en la fase de grupos de la edición pasada frente a Recreativo San Jorge de Villa Elisa.

La necesidad de revertir el resultado llevó a Fullana a ensayar cambios y a evaluar una modificación táctica: el habitual 4-4-2 podría transformarse en un esquema con tres defensores, cinco volantes y tres delanteros. Según lo observado en la práctica de fútbol del jueves, los ingresos serían Jerónimo Ávalos por Nicolás Trejo en defensa; Leandro Larrea, Aramis Serafini y Valentín Corbalán por Iván Esquivel, Santiago Benítez y Sergio Olano en el mediocampo; y el refuerzo Alan Murialdo en reemplazo de Maximiliano Solari en ataque.

Así, Juventud formaría con César Horst; Matías Labaroni, Ávalos, Damián Zadel y Federico López; Larrea, Facundo Britos, Serafini y Corbalán; Marcelo Olivera y Murialdo.

En tanto, el entrenador de Depro, Hernán Orcellet, repetiría el mismo once que se impuso en la ida: Ramiro Baró; Yair Gurnel, Damián Sánchez, Nicolás Gómez, Maximiliano Villagrán; Diego Allende, Emmanuel Piñón, Lautaro Altamirano, Damián Baltore; Nicolás Germanier y Julián Viollaz.