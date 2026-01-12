Juventud Unida vencía 2-0 a Defensores de Pronunciamiento en el estadio La Vía, por el partido de vuelta de los cuartos de final del Torneo Regional Federal Amateur, cuando el encuentro fue suspendido por una “agresión” al árbitro principal, Maximiliano Durán.

El equipo dirigido por Miguel Fullana, que había caído 2-0 en el encuentro de ida, consiguió igualar la serie gracias a dos goles de Federico López, convertidos a los 23 y 33 minutos del segundo tiempo, dejando el global 2-2.

El incidente se produjo a los 38 minutos del complemento, luego de la expulsión de Maximiliano Villagrán por doble amarilla. Según manifestó el árbitro, tras esa decisión habría sido agredido por jugadores de Defensores de Pronunciamiento, lo que derivó en una serie de tumultos entre el plantel visitante y la terna arbitral.

La situación obligó a la intervención del personal policial y, tras varios minutos de tensión, Durán resolvió suspender el encuentro al alegar una “agresión directa” contra su integridad física, cuando restaban siete minutos más el tiempo adicionado para el final del partido.

Ahora, el árbitro deberá elevar el correspondiente informe al Tribunal de Disciplina del Consejo Federal, que será el encargado de resolver lo sucedido y definir cómo se completa la llave. Todo indica que el fallo podría otorgarle el partido a Juventud Unida, que de confirmarse avanzaría a semifinales, donde enfrentaría a Sanjustino de Santa Fe, verdugo de Atlético María Grande.

Lo que se jugó

Tras un flojo primer tiempo de Juventud Unida, que en su afán por revertir la serie abusó del pelotazo hacia el potente delantero Alan Murialdo y prácticamente no generó situaciones claras de gol, el desarrollo cambió en el complemento.

Luego de algunos contragolpes desperdiciados por Defensores de Pronunciamiento, el Decano logró abrir el marcador a los 23 minutos con una acción de pelota parada: Damián Zadel bajó el balón de cabeza y, en el área chica, el capitán Federico López definió de zurda para descontar en la serie y cortar la sequía ofensiva.

Diez minutos más tarde, una mano de Mario Sánchez en la medialuna del área le otorgó Juventud un tiro libre inmejorable. De la ejecución se hizo cargo nuevamente López, quien, con la ayuda de un desvío en la barrera, estableció el 2-0, resultado que igualaba el global y fue ampliamente celebrado.

El desenlace anticipado llegó a los 39 minutos del segundo tiempo, cuando el árbitro paranaense Maximiliano Durán le mostró la segunda tarjeta amarilla a Villagrán por una dura infracción sobre Joaquín Acevedo. Tras esa sanción, gran parte del plantel del Depro rodeó al juez y, luego de algunos minutos de tensión, el encuentro fue suspendido por una agresión de un jugador visitante, según consignó el árbitro.

-Síntesis-

Juventud 2

1-César Horst

2-Jerónimo Ávalos.

3-Federico López

4-Matías Labaroni

5-Facundo Britos

6.Santiago Benítez

7-Santiago Benítez

8-Leandro Larrea

9-Alan Murialdo

10- Sergio Olano

11-Marcelo Olivera

DT: Miguel Fullana.

Depro 0

1-Ramiro Baró

2-Mario Sánchez

3-Maximiliano Villagrán

4-Yair Gurnel

5-Emanuel Piñón

6-Nicolás Gómez

7-Damián Baltoré

8-Diego Allende

9-Julián Viollaz

10-Luataro Altamirano

11-Nicolás Germanier

DT: Hernán Orcellet

Goles en el segundo tiempo: Federico López (JU) y 33m. Federico López (JU).

Cambios en el segundo tiempo: Inicio: Maximiliano Solari por Benedetti (JU), 14’ Nicolás Trejo por Labaroni y Joaquín Acevedo por Larrea (JU), Juan Carlos Ardetti por Allende (DP), 28m. Laureano Doello por Olano (JU) Y 41M. Agustín Guiffrey por y Agustín Solís por

Amonestados: Villagrán (DP), Viollaz (DP), Baltoré (DP), Ávalos (JU), Allende (DP), Labaroni (JU), Trejo (JU), Sánchez (DP)

Expulsados en el segundo tiempo: 38m. Maximiliano Villagrán (DP)

Incidencias: Suspendido por agresión al árbitro Maximiliano Durán a los 38 minutos del segundo tiempo.

Árbitros: Maximiliano Durán (Paraná)

Estadio: La Vía (Juventud Unida)